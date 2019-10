Zeman ocenil exprezidenta Schustera i hokejistu Jágra

Vyvrcholenie osláv výročia republiky bolo v Česku už tradične v rukách hlavy štátu. Prezident republiky výberom vyznamenaných, hostí i dôstojníkov povyšovaných do generálskej hodnosti znova rozvíril vášne.

"Odkedy Miloš Zeman nastúpil do funkcie, drží sa pri udeľovaní štátnych vyznamenaní jasného receptu – medzi ocenených zahrnie nesporného hrdinu, spomenie si na svojich starých spojencov a pre štipľavosť dodá korenie v podobe vyslovene kontroverzných osôb,“ avizovali pred slávnostným dekorovaním tohtoročných laureátov Lidové noviny. "Prezident sa mustry drží aj tento rok, ale napriek špekuláciám, že kvôli jeho zdravotnej kondícii bude vyznamenaných menej, je to naopak. Je ich najviac za obdobie, čo je na Hrade,“ dodal denník, podľa ktorého Rad Bieleho leva, Rad Tomáša Garrigua Masaryka, Medailu Za hrdinstvo alebo Medailu Za zásluhy malo dostať spolu 43 osobností, o dve viac, než na vlaňajšiu storočnicu Československa.

Rola nesporného hrdinu tento rok pripadla najstaršiemu československému žijúcemu pilotovi RAF 96-ročnému Emilovi Bočekovi. In memoriam boli ocenení aj ďalší vojnoví veteráni, vrátane vojenského psovoda Tomáša Procházku, ktorý prišiel o život v Afganistane. Žiadne spory nevyvolalo ani vyznamenanie bývalého slovenského prezidenta Rudolfa Schustera, ktorý tento rok oslávil 85. narodeniny. Naopak, rozhodnutie českého prezidenta oceniť svojho predchodcu Václava Klausa, zaznamenali mnohí so zdvihnutým obočím. Klaus sa totiž v posledných rokoch politicky posúva čoraz viac ku krajnej pravici, čo preukázal napríklad angažovaním sa vo volebných kampaniach nemeckej extrémistickej AfD či rakúskej FPÖ.

Do skupiny, ktorá vyvoláva protichodné reakcie, spadá aj Helmut Zilk. Bývalého starostu Viedne sa svojho času chystal vyznamenať prezident Václav Havel, ale krátko pred ceremóniou vyšli najavo informácie o údajnej spolupráci rakúskeho politika s ŠtB a svoj zámer stiahol. "Zeman to môže vnímať tak, že plní rest za Havla,“ napísali Lidové noviny o Zilkovom posmrtnom vyznamenaní. Ďalším oceneným so spornou minulosťou je právnik a mecenáš Pavel Smutný, ktorý sa k spolupráci s ŠtB priznal iba tri dni pred včerajšou ceremóniou.

Azda najpopulárnejším spomedzi čerstvo ocenených je hokejista Jaromír Jágr. Legendárny hráč si ako vôbec prvý český športovec vyslúžil už druhé štátne vyznamenanie, tentoraz už nielen za športové zásluhy, ale aj za tie v sfére medzinárodných vzťahov. Zeman sa netajil tým, že Jágra oceňuje predovšetkým za jeho aktivity v Číne, kam v sprievode hlavy štátu išiel propagovať hokej.

Vyznamenanie Zeman udelil aj viacerým umelcom: populárnemu fotografovi Janovi Saudkovi, spevákovi Josefovi Zímovi, a srbskému režisérovi Emirovi Kusturicovi, ktorý – ako napísali Lidové noviny – "má podobne ako hlava štátu rád Vladimira Putina a neznáša Kosovo“. Medzi 800 hosťami na ceremónii už tradične chýbali viacerí ústavní činitelia či rektori, ktorým prezidentská kancelária nedoručila pozvánky. Nedostal ju napríklad najvyšší štátny žalobca, ani predsedovia väčšiny opozičných parlamentných strán. Popri šéfoch vládnych strán tak na slávnosti mali najvyššie zastúpenie iba komunisti a pravicoví extrémisti Tomia Okamuru. "Pán prezident rozdelil spoločnosť na svojich priateľov a zvyšok ľudstva,“ komentoval to ironicky pre portál iRozhlas poslanec Petr Gazdík.

Podobne selektívne Zeman pristupoval aj k tradičnému povyšovaniu dôstojníkov do generálskej hodnosti. Povýšil sedem kandidátov, opätovne, už štvrtý rok za sebou, ale spomedzi vládou navrhnutých vyškrtol šéfa Bezpečnostnej informačnej služby plukovníka Michala Koudelku. Premiér Andrej Babiš povedal, že sa prezidenta snažil presvedčiť, ale že má iný názor. "Rovnako ako ja na niektorých ľudí, ktorí budú večer vyznamenaní,“ poznamenal predseda vlády podľa portálu ČT24. O Koudelkovi Zeman tvrdí, že nie je človekom na svojom mieste a výročnú správu tajnej služby, ktorá obsahovala varovania pred ruskými a čínskymi agentmi, označil za "trepanie“.