Sýrski Kurdi vzali pred špeciálnou operáciou vzorku DNA z Baghdádího bielizne

Sýrsky kurdský tajný agent vzal spodnú bielizeň abú Bakra Baghdádího, aby bolo možné overiť jeho totožnosť pomocou DNA ešte pred americkou špeciálnou operáciou, pri ktorej tento vodca extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) cez víkend zahynul. V pondelok to uviedol kurdský predstaviteľ identifikovaný ako Polat Can, napísala tlačová agentúra AFP.