Putin návštívi Maďarsko, mieri za Orbánom

Šéf Kremľa bude so šéfom maďarskej vlády rokovať o politických otázkach aj o ekonomike.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vyhlásil, že návšteva svedčí o tom, že Orbán sa stáva vplyvným politikom v medzinárodnej politike. „Svet vníma Viktora Orbána ako lídra strednej Európy, ktorého sa oplatí počúvať, oplatí sa venovať mu pozornosť a oplatí sa s ním stretnúť,“ vyjadril sa. „Ďalšiu kapitolu tohto príbehu napíšu 30. októbra v Budapešti,“ do­dal.

Budapešť patrí medzi tie krajiny EÚ, ktoré sa stavajú skepticky voči sankciám proti Rusku, ktoré dvadsaťosmička na Moskvu uvalila kvôli anexii ukrajinského Krymu. Maďarsko je do veľkej miery závislé na dodávkach ruského plynu a táto závislosť sa pravdepodobne ešte zvýši, keď štátny ruský plynárenský gigant Gazprom dokončí podmorský plynovod TurkStream, ktorý je súčasťou plánov Kremľa obísť Ukrajinu, ktorá je teraz hlavnou tranzitnou oblasťou pre prepravu ruského plynu do Európy. Jednou z jeho konárov potečie plyn aj do Maďarska.

Zástupcovia ruskej ropnej spoločnosti Lukoil a maďarskej spoločnosti MOL podpíšu dohodou o urovnaní vo veci znečistenej ropy, ktorá tento rok na jar tiekla z Ruska do strednej Európy vrátane Maďarska alebo Česka. Šéf maďarskej diplomacie Szijjártó v utorok povedal, že Maďarsko je prvou krajinou, ktorá rokovania s ruskou stranou v tejto veci ukončila.

Ruský koncern Rosatom má postaviť ďalšie dva bloky maďarskej jadrovej elektrárne Paks, ktorej existujúce štyri bloky pokrývajú asi polovicu energetickej potreby tejto stredoeurópskej krajiny. Vláda v Budapešti chce projekt financovať pomocou ruskej pôžičky vo výške desať miliárd eur, kvôli čomu niektorí západní politici Maďarov kritizujú.