Nad Merkelovej koalíciou sa zmráka

Líderka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová klopí zrak, kým kancelárka Angela Merkelová s krajinským volebným lídrom kresťanských demokratov Mikeom Mohringom diskutujú po volebnej porážke ich strany v Durínsku. Autor: Reuters, MICHELE TANTUSSI

CDU a SPD spolu nezískali v nedeľných voľbách v Durínsku ani tretinu hlasov. Pre kresťanských demokratov a ich spolkovú kancelárku Angelu Merkelovú je to osobitne bolestivý výsledok.

Nielenže v tejto východonemeckej spolkovej krajine po prvý raz za takmer štvrťstoročie od znovuzjednotenia Nemecka nezvíťazili, ale ponižujúco skončili až za stranami z ľavého a pravého okraja politického spektra. Po prvý raz v histórii porazila CDU postkomunistická Ľavica, ktorej korene siahajú až k niekdajšej vládnej strane NDR, a na tretie miesto ju odsunula krajne pravicová protiimigračná Alternatíva pre Nemecko (AfD). Tieto dve zoskupenia, ktoré CDU vopred vylúčila z okruhu možných koaličných partnerov, obsadia viac ako polovicu kresiel v krajinskom sneme. Znamená to, že bez nich centristické strany nezostavia väčšinovú vládu.

Voľný pád SPD

Pravda, ani doterajší krajinský premiér Bodo Ramelow, napriek tomu že volebný zisk jeho Ľavice po prvý raz prekročil 30 percent hlasov, nezopakuje svoju väčšinovú červeno-červeno-zelenú koalíciu, ktorej zostavením pred piatimi rokmi poslal CDU v Durínsku do opozície. Môže za to katastrofálny výsledok SPD, ktorá od roku 2014 prišla o tretinu svojich voličov. Kým však Ramelow, považovaný za jedného z najpragmatic­kejších politikov Ľavice, sa so zostavovaním novej koalície nemusí ponáhľať, lebo jeho vláda so sociálnymi demokratmi a Zelenými zostáva naďalej v úrade ako dočasná, Merkelová a jej nástupkyňa na čele CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová, prezývaná skrátene AKK, ktorej vlani spolková kancelárka odovzdala stranícke žezlo, by mali čo najskôr nájsť spôsob, ako odvrátiť hroziacu vládnu krízu.

Nie je totiž vylúčené, že jednociferným výsledkom ponížená SPD koaličnú zmluvu čoskoro vypovie. Najstaršia nemecká politická strana pokračuje vo voľnom páde. Čoraz viac jej členov to pripisuje účasti v Merkelovej vláde, ktorá podľa nich dusí sociálnych demokratov vo svojom objatí. V SPD sa práve rozhoduje o novom vedení. Stranícka základňa volí nový tandem spolupredsedov po tom, čo bývalá predsedníčka Andrea Nahlesová v júni po neúspechu strany v eurovoľbách rezignovala. Do novembrového finále v uplynulý víkend postúpili dve dvojice, pričom tá, čo je za pokračovanie vo veľkej koalícii, vedie pred podstatne ľavicovejším párom, ktorý zvažuje odchod do opozície, iba o pol druha percentuálneho bo­du.

Kto bude volebný líder?

Ak sa veľká koalícia po decembrovom zjazde SPD skutočne rozpadne, potom otázkou dňa sa v Nemecku stane to, kto povedie kresťanských demokratov do predčasných volieb. Merkelová vylúčila, že by to mohla byť opäť ona. Od minulého roku, keď kancelárka odovzdala stranícke vedenie do rúk AKK, sa predpokladalo, že volebným lídrom bude práve „korunná princezna“. Séria neúspechov najskôr v eurovoľbách a potom v troch východonemeckých krajinských voľbách však pozíciou vyhliadnutej Merkelovej nástupkyne silno otriasla. Najčítanejší nemecký denník tieto porážky pripísal centristickému kurzu Merkelovej a AKK, ktorý robí voličom ťažkosti rozlíšiť ho od ostatných mainstreemových strán a vháňa ich do náručia extrémistom. „Merkelovej taktika preberania politiky Zelených a sociálnych demokratov zlyhala,“ napísal Bild, podľa ktorého za zlé výsledky je rovnakou mierou zodpovedná kancelárka i šéfka CDU „AKKatastrofa!“ vyniesol tvrdý súd bulvárny denník.

Nespokojnosť už prejavujú aj viacerí členovia vedenia CDU. Bývalý šéf jej poslaneckého klubu a vlaňajší neúspešný protikandidát AKK v súboji o post predsedu strany Friedrich Merz obvinil Merkelovú, že jej „nečinnosť a nedostatočné vedenie leží ako koberec z hmly“ nad celou krajinou. „Takto to nemôže ísť ďalej. Jednoducho si nedokážem predstaviť, že tento spôsob vládnutia v Nemecku bude trvať ešte dva roky,“ povedal pre televíziu ZDF s odkazom na rok 2021, keď by sa mali konať voľby v riadnom termíne. Pridala sa aj mládežnícka frakcia CDU, ktorej predseda tiež žiada, aby sa čo najrýchlejšie rozhodlo, kto do budúcich celonemeckých volieb povedie stranu ako kandidát na kancelársky post.

Podľa pôvodných plánov mala CDU o svojom kandidátovi na kancelára rozhodovať až na budúci rok. AKK však sama pripustila, že ak sa to niekomu zdá byť neskoro, môže to navrhnúť na budúcomesačnom zjazde.