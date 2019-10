Rusko otestovalo balistickú raketu Bulava, odpálenú z novej ponorky

Najnovšia ruská jadrová ponorka Princ Vladimir triedy Borej-A pri skúškach v Bielom mori na severozápade krajiny odpálila prvýkrát raketu Bulava, ktorej cvičné hlavice zasiahli cieľ na polygóne Kura na Kamčatke. Oznámilo to dnes ruské ministerstvo obrany s tým, že raketa bola odpálená z ponorenej ponorky. Raketa pri odpálení z Bieleho mora a dopadu na Kamčatke prekonala podľa médií asi 5 500 kilometrov.

Plavidlo podľa veliteľa Severnej flotily viceadmirála Alexandra Mojsejeva tento rok ukončí skúšky, počas ktorých bude vyskúšaná všetka výzbroj. Ponorka by mala byť loďstvu oficiálne odovzdaná do konca tohto roka a zaradená do Severnej flotily, dodala agentúra TASS.

Ruské námorníctvo má tri ponorky triedy Borej, štvrtá, Princ Vladimir, je prvou ponorkou postavenou podľa vylepšeného projektu. Podľa ministerstva sa vyznačuje nižšou hlučnosťou, lepšími schopnosťami manévrovať a zdokonalený je aj systém riadenia zbraní.

Námorníctvo plánuje zaobstarať osem ponoriek tejto triedy ako hlavný typ námorných strategických síl v najbližších desaťročiach. Každá má byť vyzbrojená 16 medzikonti­nentálnymi raketami Bulava, z ktorých každá je schopná dopraviť až desať jadrových hlavíc na vzdialenosť až 10 000 kilometrov. Вulava svojimi parametrami zodpovedá americkej rakete Trident 2, poznamenal server Newsru.com.