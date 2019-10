Orbán kuje os: najskôr Putin, potom Erdogan

Vladimir Putin a Viktor Orbán. Autor: SITA/AP, Alexei Nikolsky

Maďarský premiér už dávno vydáva neliberálne režimy v Moskve a Ankare za nasledovaniahodný model. Patrí tiež medzi tých európskych štátnikov, ktorí sa s Putinom a Erdoganom najčastejšie stretávajú, pričom sa spravidla o nich nevyjadruje kriticky.

Orbán s Putinom rokovali predovšetkým o Tureckom prúde (TurkStream), ktorý má privádzať plyn do strednej Európy, obchádzajúc Ukrajinu, a o jadrovej energetike. "Putin sa musí dohodnúť so všetkými zúčastnenými krajinami, aby nedošlo k žiadnym problémom s plynovodom,“ poznamenal nemenovaný zdroj oboznámený s programom rozhovorov.

Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó pre agentúru Reuters povedal, že Turecký prúd by sa mal postaviť v Bulharsku čo najskôr, pretože by sa tým otvorila ďalšia dopravná cesta do Maďarska, ktoré je závislé od ruských dodávok plynu.

Platnosť súčasnej dohody o tranzite plynu medzi Moskvou a Kyjevom vyprší 31. decembra, pričom Rusko a Ukrajina sú pod rastúcim tlakom, aby podpísali novú dohodu. Rusko plánuje do konca roka spustiť prvú časť plynovodu Turecký prúd s ročnou kapacitou 15,75 miliardy metrov kubických, zásobovať však bude výhradne tureckých zákazníkov. Druhá časť s rovnakou kapacitou by neskôr mala smerovať z Bulharska do Srbska a do Maďarska.

Rozhovory Orbána a Putina sa týkali aj budúcich dodávok plynu do Maďarska, ktoré už má pred nadchádzajúcou zimou plné zásobníky. Maďarsko ročne spotrebuje približne 10 miliárd metrov kubických a uložených už má takmer 6,5 miliardy.

"Odmietam všetku západoeurópsku kritiku týkajúcu sa našej spolupráce s Ruskom v oblasti energetiky,“ vyhlásil Szijjártó a dodal, že Maďarsko sa musí spoliehať na Rusko pri dodávkach plynu, pretože neexistujú žiadne alternatívne možnosti.

Orbán sa s Putinom stretol už desiaty raz, z toho štvrtýkrát v Budapešti. Podľa Dorky Takácsiovej, analytičky Political Capitalu, je jedna až dve schôdzky ročne oveľa viac, než koľko by normálne prislúchalo krajine s hospodárskou váhou, ktorú má Maďarsko. Szijjártó však tvrdí, že Putinova návšteva je dôkazom, že Orbán je v zahraničí považovaný za vplyvnú postavu a svet ho vníma ako stredoeurópskeho lídra, ktorého stojí za to si vypočuť.

Takácsiová si ale myslí, že cena Orbána z pohľadu Putina je daná tým, že od anexie Krymu má šéf Kremľa podstatne menej pozvánok do európskych metropol. "Putin tak pred domácim publikom môže demonštrovať, že krajiny Európskej únie neposudzujú Rusko jednotne a napriek udalostiam z roku 2014 je naďalej vítaným hosťom,“ povedala analytička pre Euronews.