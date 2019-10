John Bercow sa lúči s Dolnou snemovňou

Bercow sa stal celosvetovou celebritou pre svoje krikľavé, extravagantné kravaty a silný krik v čase, keď bol stredobodom celej drámy okolo brexitu v dolnej komore. Zaznel jeho posledný typický príkaz „Or-derrr!“ (Poriadok!). Vo štvrtok totiž po desiatich rokoch odchádza zo svojej funkcie, píše tlačová agentúra AP.

Niektorí poslanci cítia smútok nad jeho odchodom, ale niektorých to aj teší. Bercow sa stal hrdinom pre odporcov brexitu, darebákom pre zástancov vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ a tŕňom v päte britskej konzervatívnej vlá­dy.

Bercowov životopisec Sebastian Whale vyhlásil, že „je to predseda svojej doby – rozvratnícky, drsný a kontroverzný“. Premiér Boris Johnson povedal, že Bercow bol „veľký služobník tohto parlamentu a tejto Dolnej snemovne“, aj keď nie vždy mali obaja celkom zhodný názor.

Bercow (56) slúžil ako konzervatívny člen Dolnej snemovne od roku 1997 a za predsedu ho zvolili v roku 2009, čo si od neho vyžadovalo zachovávať politickú neutralitu, pripomenula agentúra DPA. Mnoho členov jeho vlastnej Konzervatívnej strany, teraz vedenej premiérom Johnsonom, ho obviňovalo zo zaujatosti, predovšetkým odvtedy, ako Británia v referende v roku 2016 odhlasovala odchod z Európskej únie.

Konzervatívny zákonodarca Edward Leigh sa vo štvrtok poďakoval Bercowovi za jeho „dlhoročné priateľstvo“. „Nie vždy som s tebou súhlasil, ale na tomto mieste, John – snáď ťa môžem osloviť tak, ako vždy – je priateľstvo dôležitejšie než zhoda,“ povedal Leigh.

Barry Sheerman z hlavnej opozičnej Labouristickej strany povedal Bercowovi, že „pre radových poslancov bol vždy zdrojom radosti“, keď v poslednom desaťročí viedol parlamentné zasadnutia. Sheerman kritizoval „sústredenú mediálnu zlomyseľnú kampaň“ proti Bercowovi a jeho rodine, keď sa v roku 2015 objavovali odpudzujúce škandálne články o jeho súkromnom živote.

„Je to hanba britskej žurnalistiky a novinárskeho povolania, pretože to nerobili bulvárne noviny – robili to The Times, robil to premiérov Daily Telegraph,“ uviedol Sheerman.

„Niektorí z nás stáli vtedy pri tebe a aj budeme stáť,“ dodal Sheerman a odporučil Bercowa na doživotnú hodnosť peera, ktorá by mu zaručila kreslo v Snemovni lordov, teda v nevolenej hornej komore parlamentu. „Toto je výnimočne milé od ctihodného džentlmena,“ zareagoval Bercow.