Demonštranti v Hongkongu zaútočili na sídlo tlačovej agentúry Sinchua

Miestne médiá priniesli zábery požiaru založeného v loby budovy patriacej Sinchue v hongkonskej štvrti Wan Čchaj, ako aj rozbitých vchodových dverí a okien či grafiti nastriekaného na priečelí sídla agentúry. Ešte predtým použila polícia v tej istej štvrti vodné delá a splzotvorný plyn, keď protestujúci hádzali na policajtov zápalné fľaše.

Demonštranti podľa denníka South China Morning Post tiež poškodili vstupnú časť jednej zo staníc metra a zdemolovali neďalekú prevádzku spoločnosti Starbucks. Polícia pri zásahoch zadržala niekoľko výtržníkov.

Hongkonská polícia nasadila proti tisícom protestujúcich vo Victoria Parku v centre mesta a vo Wan Chai slzný plyn a vodné delá. Demonštranti na mužov zákona hádžu zápalné fľaše a podľa polície ničia obchody, páchajú podpaľačstvo a pokladajú klince na cesty. Dnešné protivládne zhromaždenie nie je povolené; bližšie neurčený počet demonštrantov bol zadržaný.

Zhruba stovka prodemokratických kandidátov v nadchádzajúcich voľbách sa napriek zákazu s voličmi najprv stretla v nákupnej štvrti Causeway Bay a potom sa vydali do centra. Väčšina demonštrantov bola oblečená v čiernych odevoch s maskami zakrývajúcimi tvár, hoci minulý mesiac bolo maskovanie pod hrozbou až ročného väzenia zakázané. Niektorí protestujúci vztyčovali improvizované barikády zo železných plotov a futbalových bránok, iní ich pri tom kryli dáždnikmi.

Protestujúci v Hongkongu často útočia na čínske banky a spoločnosti, ktoré sú podľa nich napojené na vládu v Pekingu. Mesiace trvajúce protesty uvrhli Hongkong do najväčšej krízy od roku 1997. Ich spúšťačom bol návrh zákona, ktorý by umožnil vydávať osoby podozrivé z trestnej činnosti na stíhanie do pevninskej Číny.