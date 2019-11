George Soros: Som hrdý na to, akých mám nepriateľov

Pri pohľade na mená tých, ktorí na neho útočia, má George Soros pocit, že určite niečo robí dobre. Kontroverzný americký finančník a filantrop maďarského pôvodu v rozhovore s britským denníkom The Guardian uviedol, že je hrdý na to, akých má nepriateľov.

Pre The Guardian hovoril okrem iného o tom, ako mu robí radosť vývoj na Ukrajine, a vyzdvihoval prezidentskú kandidatúru americkej senátorky Elizabeth Warrenovej.

„Keď sa pozriem na zoznam ľudí alebo hnutí alebo krajín, ktoré na mňa útočia, vyvoláva to vo mne pocit, že asi niečo robím správne. Som hrdý na to, akých mám nepriateľov,“ vyhlásil 89-ročný rodák z Budapešti. Výpady svojich oponentov si vraj neberie osobne. „Nezhody medzi nami nie sú osobné, ale ideologické, sme zástancovia opačných svetonázorov,“ myslí si.

Americký miliardár už niekoľko desaťročí investuje obrie sumy do svojej nadačnej siete Open Society Foundations (OSF), ktorá po celom svete podporuje ochranu ľudských práv alebo rozvoj občianskej spoločnosti. Ako ale pripomína The Guardian, nacionalistami a populistami býva v posledných rokoch bežne prezentovaný ako „nemilosrdný zloduch z bondovky“, ktorého cieľom je rozvracať národy alebo posilňovať nelegálnu migráciu.

Najčastejšie ho kritizuje maďarský premiér Viktor Orbán, s protivládnymi demonštráciami ho spájali expremiér Slovenska Robert Fico alebo ruský prezident Vladimir Putin. Z nekalých úmyslov ho obvinil aj šéf Bieleho domu Donald Trump či jeho turecký náprotivok Recep Tayyip Erdogan.

V reakcii na otázku, ktorý z jeho projektov mu prináša najväčšie potešenie, hovoril Soros o Ukrajine, kde jeho nadácie v minulosti podporovali množstvo rôznych iniciatív. „Vezmite si krajinu ako je Ukrajina: prešla niekoľkými revolúciami, pričom každá z nich zlyhala, a teraz tam mali slobodné a spravodlivé voľby,“ povedal. Skúsenosť ho vraj naučila, že na dosiahnutie skutočného úspechu sú potrebné desaťročia.

Podľa agentúry DPA Soros do minulého roka vložil do svojich nadácií viac ako 30 miliárd dolárov. Od roku 1992 funguje pobočka OSF aj v Prahe a prostriedky z finančníkovej nadácie získala pred svojím vstupom do politiky tiež dnešná slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Sorosove filantropické aktivity ale vraj nevychádzajú z altruizmu. „Mám veľké ego, a cez snahu urobiť svet lepším miestom toto ego uspokojujem,“ povedal miliardár.

V posledných rokoch sa podľa denníka The Guardian tiež stal jedným z hlavných finančných podporovateľov kampaní a kandidátov americkej Demokratickej strany. V novom interview sa nechcel oficiálne postaviť za niektorého z potenciálnych volebných súperov prezidenta Trumpa, veľmi pozitívne sa ale vyjadril o senátorke Warrenovej.

„Má na tú prácu dostatočné skúsenosti a energiu. Rozumie nedostatkom pretrvávajúceho systému a má veľa inovatívnych nápadov o tom, ako ich napraviť. Trumpa by si v debatách natrela na chleba,“ myslí si.