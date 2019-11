Maďarský premiér Orbán je pripravený spolupracovať s novou rumunskou vládou

„Ubezpečujem Vás, že Maďarsko sa pripravuje na takú spoluprácu s novou rumunskou vládou, ktorá je založená na vzájomnej úcte a poslúži záujmom oboch národov,“ citoval pre denník z listu hovorca maďarského premiéra Bertalan Havasi.

Orbán vyjadril nádej, že prehlbovanie vzájomnej maďarsko-rumunskej spolupráce bude konštruktívne pokračovať v záujme silnej Európskej únie, ktorej základy budú tvoriť silné národy.

Rumunský parlament v pondelok vyslovil dôveru centristickej vláde premiéra Ludovica Orbana. Podľa agentúry AFP by sa teraz mohli skončiť mesiace politickej neistoty a nový premiér by mohol nominovať zástupcu krajiny do Európskej komisie.

Menšinovú Orbanovu vládu schválilo celkovo 240 poslancov z 465-členného rumunského parlamentu.