Vietnam zatkol jednu osobu pre smrť migrantov v Essexe, ich cesta viedla cez Rusko

Vietnamské štátne médiá informovali v utorok o ďalšej osobe zatknutej v súvislosti s úmrtím 39 migrantov, nájdených koncom októbra v chladiarenskom návese kamióna v anglickom grófstve Essex. Médiá s odvolaním sa na vietnamskú políciu tiež uviedli, že jeden podozrivý organizoval ľuďom cestu do Ruska, odkiaľ ich potom pašovali na Západ. V utorok to napísala tlačová agentúra AP.

Štátne noviny Tuoi Tre informovali, že zatknutie prebehlo v pondelok v provincii Nghe An.

Vietnam zatiaľ zatkol dvoch ľudí v provincii Ha Tinh a deviatich v spomínanej provincii Nghe An, ktorí čelia obvineniam z organizovania pašovania ľudí.

Noviny Tuoi Tre citovali šéfa polície provincie Nghe An, Nguyen Huu Caua: podľa neho jeden zo zatknutých, ktorý kedysi žil v Rusku, organizoval ľuďom cesty do Ruska. Odtiaľ ich pašovali do Nemecka a nakoniec do tretej krajiny.

Telá 31 mužov a ôsmich žien objavili 23. októbra nadránom v kontajnerovom návese kamióna v priemyselnom parku Waterglade v meste Grays v anglickom grófstve Essex, neďaleko Londýna.

Vodiča kamióna, 25-ročného Mauricea Robinsona zo Severného Írska, obvinili zo 39-násobného zabitia, zo sprisahania s cieľom obchodovania s ľuďmi, zo sprisahania s cieľom napomáhať nelegálnej migrácii a z tzv. prania špinavých peňazí. V Írsku zadržiavajú druhého podozrivého muža, ktorého čaká vydanie a je obvinený zo zabitia, obchodovania s ľuďmi a z trestného činu súvisiaceho s nelegálnym prisťahovalectvom.

Britská polícia stále pracuje na identifikácii obetí, s pomocou úradov z Vietnamu. Tamojšie rodiny nahlásili, že ich príbuzní sú nezvestní, pričom mali byť práve na ceste do Anglicka. Vzorky DNA potrebné pri identifikovaní poskytlo 21 rodín z provincie Nghe An a desať rodín z provincie Ha Tinh.