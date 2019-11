Exkluzívne: Samovražda? Zjavne nie. Masaryka asi zabili

Nové fakty potvrdzujú domnienku, že smrť obľúbeného šéfa československej diplomacie bol ohavný zločin. Vyplýva to z podnetu na pražskú prokuratúru, ktorý má denník Pravda k dispozícii. Viac svetla do záhadného úmrtia Jana Masaryka vnáša zvukový záznam z roku 1968. Rozpráva na ňom Vilibald Hofmann, policajný inšpektor, ktorý bol jedným z prvých, čo v Prahe prišli do Černínskeho paláca, na nádvorí ktorého sa našlo mŕtve telo Masaryka.