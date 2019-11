Trump alebo niekto iný? USA sú už v napätí

Demokratickí kandidáti sa snažia vytvoriť si čo najlepšiu pozíciu v strane pred primárkami, ktoré sa začnú 3. februára 2020 v Iowe. Medzi uchádzačmi sa stále najlepšie drží bývalý viceprezident Joe Biden. Podľa priemeru výskumov na stránky RealClearPolitics má podporu 29,1 percenta. Najviac mu na päty šliape Elizabeth Warrenová, senátorka z Massachusetts. Tú by v primárkach volilo 20,3 percenta respondentov. Trojkou je senátor z Vermontu Bernie Sanders, ktorého by do boja o Biely dom vyslalo 17,1 percenta opýtaných.

Porážka Trumpa?

Celoštátne prieskumy tvrdia, že všetci traja najpopulárnejší demokratickí kandidáti by v tejto chvíli porazili vo voľbách Trumpa. Ale budú vôbec bojovať so súčasným prezidentom? Trump čelí ústavnej žalobe, teda impeachmentu. Je takmer isté, že Senát, ktorý ovládajú republikáni, ju odmietne. Demokrati v Snemovni reprezentantov však urobia všetko preto, aby americkej verejnosti ukázali, že Trump si odvolanie zaslúži.

Podľa profesora politológie Steffena Schmidta z Iowskej štátnej univerzity išlo v podaní prezidenta o princíp niečo za niečo. Trump pozastavil Ukrajine vojenskú pomoc a požadoval od Kyjeva, aby niečo našiel na jeho politických protivníkov. "Proces impeachmentu ovplyvní voľby v roku 2020. Od Trumpa sa možno odklonia nezávislí voliči a to by ho stálo znovuzvolenie. Závisí to však aj od toho, koho nominujú demokrati,“ pripomenul pre Pravdu Schmidt.

Zdá sa, že to naozaj môže byť veľmi dôležité. Trumpa určite potešili v pondelok zverejnené výsledky prieskumu denníka New York Times a Siena College. Ukazujú, že šéf Bieleho domu celkovo na hlavných demokratických kandidátov stráca, ale drží si dobré pozície v kľúčových štátoch ako Michigan, Pennsylvánia, Wisconsin, Florida, Arizona a Severná Karolína. Napríklad s Bidenom prehráva v štyroch z nich, ale v troch len v rámci štatistickej chyby. Nedá sa preto vylúčiť scenár z roku 2016. Trump vtedy jasne na národnej úrovni prehral na počet hlasov s demokratkou Hillary Clintonovou. Ale zvíťazil vo viacerých štátoch, čo ho v americkom volebnom systéme vynieslo do kresla v Oválnej pracovni.

Populistický republikánsky prezident teraz označuje impeachment za honbu na čarodejnice a snahu demokratov zrušiť výsledky volieb. Tvrdí, že keď bude musieť odísť z úradu, americké akciové trhy sa prepadnú. Viacerí republikáni očividne nie sú spokojní s tým, ako sa Trump snažil tlačiť na Kyjev, aby vyšetroval aktivity Bidena a jeho syna Huntera na Ukrajine. Zatiaľ však stoja za šéfom Bieleho domu. Konzervatívci sa sťažujú, že prvotné výsluchy svedkov k impeachmentu robili demokrati za zatvorenými dverami. Nie je to však nič výnimočné. Podobne to bolo aj pri impeachmente demokratického prezidenta Billa Clintona v roku 1998. Len vtedy neverejné výsluchy mali pod palcom republikáni.

"Veľmi na mňa zapôsobilo, ako doteraz demokrati vedú tento proces. Z objektívneho hľadiska zhromaždili značný počet svedectiev, ktoré sú pre Trumpa skutočne zničujúce. Poukazujú na jednoznačné zneužívanie právomocí a podkopávanie americkej národnej bezpečnosti, k čomu viedli prezidenta osobné dôvody,“ reagoval pre Pravdu politológ Steven Greene zo Severokarolínskej štátnej univerzity.

Expert pripomína, že viacerých ľudí, ktorí svedčili, do ich funkcií nominovala Trumpova vláda. "O niečom svedčí to, že republikáni ani veľmi nebránia konanie Trumpa, ale kritizujú samotný proces impeachmentu. Demokrati zhromaždili dôkazy počas neverejných stretnutí za zatvorenými dverami a teraz ich predstavia verejnosti. Samozrejme, impeachment je politický, nie právny proces. Republikáni teraz argumentujú, že prezident nespravil nič také, čo by si zaslúžilo odvolanie. No keď sa na to dívame objektívne, tak Trumpovo konanie spĺňa kritériá na impeachment,“ tvrdí Greene.

Demokrati si musia dať pozor

Expert na americkú politiku Marty Linsky z Harvardovej univerzity je opatrnejší. "Snaha o spoluprácu s druhou stranou a apel na verejnosť by mali byť základom pre proces impeachmentu. Voliči vyhodnotia správanie Trumpa a jeho tímu. Je nepravdepodobné, že impeachment prejde v Senáte. A je možné, že to Trumpovi aj pomôže mobilizovať voličov. Ak sa demokrati sústredia na odvolávanie prezidenta, tak ich to bude odvádzať od tém ako ekonomika, klimatické zmeny, dane a vzdelávanie, o ktoré sa voliči zaujímajú,“ povedal pre Pravdu Linsky.