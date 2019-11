Keby múr nepadol, Merkelová by ako dôchodkyňa vyrazila do USA

Ako mladá vedkyňa Angela Merkelová rojčila o putovaní po Amerike. Pre občanov Nemeckej demokratickej republiky, ktorých komunistický režim nepúšťal ani do Juhoslávie, to bol odvážny sen. Nemecká kancelárka však verí, že by si ho splnila, aj keby pred tridsiatimi rokmi nepadol berlínsky múr.

"Už by som si mohla splniť svoj sen,“ povedala 65-ročná Merkelová na otázku magazínu Spiegel, čo by dnes robila, keby NDR dodnes existovala. "Vo východnom Nemecku odchádzali ženy do dôchodku ako šesťdesiatročné. Takže by som si už pred piatimi rokmi vyzdvihla cestovný pas a odcestovala do Ameriky,“ povedala v rozsiahlom rozhovore, ktorý poskytla v predvečer 30. výročia pádu berlínskeho múru.

Historický okamih z 9. novembra 1989, po ktorom sa zrútil východonemecký režim, ju zastihol v saune. Kým nadšené davy prvý raz slobodne prúdili do západného Berlína, ona – ako každý štvrtok – sa potila v horúcej pare. Zmeny pomerov ale zásadne zasiahli aj do jej života. Vedeckú kariéru v ústave fyzikálnej chémie vo svojich 35 rokoch rýchlo vymenila za politickú dráhu, ktorá ju v roku 2005 doviedla až do kresla spolkovej kancelárky.

Rodáčka z Hamburgu už tri mesiace po narodení žila v NDR, keďže jej otec, luteránsky pastor, v roku 1954, keď väčšina Nemcov mala namierené opačným smerom, presťahoval rodinu do farnosti na východe rozdeleného Nemecka.

Sen, že na staré kolená pôjde na Západ, podľa Merkelovej nebol nereálny. "Penzisti v NDR mohli voľne cestovať. Tí, ktorí už neboli potrební ako socialistickí pracovníci, smeli odísť.“ Kancelárka pripustila, že by slobodu cestovania prirodzene využila aj na návštevu západného Nemecka. "Ale chcela som, aby moja prvá cesta viedla do Ameriky. Pre jej veľkosť, rozmanitosť, kultúru. Vidieť Rocky Mountains, jazdiť autom a počúvať Brucea Springsteena – to bol môj sen,“ povedala kancelárka.

Rockový hudobník Springsteen bol vo východnom Nemecku nesmierne populárny a v roku 1988 tam dokonca odohral vzácny koncert, keď sa komunistickí vodcovia snažili ulahodiť čoraz nespokojnejším mladým ľuďom v NDR, pripomenula agentúra AFP.

Na otázku, či by na putovanie použila veľkú americkú limuzínu, Merkelová odvetila, že uprednostňuje menšie autá. "Ale malo by to byť niečo lepšie, ako trabant,“ dodala s úsmevom. Začiatkom týždňa Merkelová pri návšteve automobilky Volkswagen vo východonemeckom Zwickau spomenula, že bola v poradovníku na kúpu trabanta, ale do zrútenia komunistického režimu na ňu neprišiel rad.

Merkelová priznáva, že nie každý Nemec považuje pád berlínskeho múru a následné znovuzjednotenie krajiny za bezproblémový prelom. "Viem, že pre východných Nemcov určitej generácie sa život vďaka revolúcii síce stal slobodným, ale nie vždy jednoduchším; viem tiež, že popri úspešných regiónoch sú aj také, kde sa vyprázdňujú dediny, pretože sa deti a vnuci odsťahovali,“ povedala pre Spiegel. "Ale treba tiež po 30 rokoch jasne povedať: ani to, že nie ste spokojní s verejnou dopravou, zdravotnou starostlivosťou, s celkovým postupom vlády alebo s vlastným životom, nedáva nikomu žiadne právo na nenávisť a opovrhovanie inými ľuďmi, či dokonca na nenávisť. Takéto správanie by sa nemalo vôbec tolerovať,“ dodala.

Nemálo západných Nemcov má podľa kancelárky dodnes problém pochopiť, že sa aj v diktatúre dal žiť dobrý život. "Že sme mali priateľov a rodiny, s ktorými sme navzdory štátu oslavovali narodeniny a Vianoce, alebo sa delili o smútok, samozrejme, vždy s istou ostražitosťou,“ poznamenala. "Pretože túto stránku nášho osobného života v NDR mnohí západní Nemci nevnímajú alebo dokonca ignorujú, vzniká ako reakcia na to u niektorých východných Nemcov určitá romantizácia, podľa motta: Náš život v NDR nám nik nemôže vziať,“ dodala.

O odlišných životných skúsenostiach na Východe a na Západe by podľa Merkelovej mali Nemci spolu viac hovoriť a viac sa snažiť si porozumieť. Kancelárka tiež v rozhovore ocenila odvahu mnohých občanov NDR, ktorí sa nebáli postaviť komunistickému režimu. Mierová revolúcia a pád berlínskeho múru boli podľa nej práve ich dielom.