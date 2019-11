Macron: NATO sa nachádza v stave mozgovej smrti

„To, čo práve zažívame, je mozgová smrť NATO,“ povedal Macron v rozhovore s časopisom The Economist.

NATO si teraz podľa francúzskeho štátnika musí vyjasniť svoje strategické ciele. „Spojené štáty strategické rozhodnutia so svojimi partnermi v NATO vôbec nekoordinujú,“ posťažoval sa. Členovia vojenskej aliancie sú navyše podľa Macrona teraz svedkom „agresie, ktorú začal ďalší člen NATO, teda Turecko, a to v oblasti, kde sú v hre naše záujmy, bez toho by to koordinoval“. „To, čo sa stalo, je pre NATO veľký problém,“ zdôraznil šéf Elyzejského paláca.

V súvislosti s tureckou ofenzívou podľa Macrona vyvstalo viacero otázok vrátane tej okolo článku päť Severoatlantickej zmluvy o kolektívnej obrane. Tento článok stanovuje, že útok proti jednej alebo viacerým krajinám NATO je považovaný za útok proti všetkým členom aliancie. „Ak sa režim (sýrskeho prezidenta) Bašára Assada rozhodne odpovedať na akcie Turecka, zapojíme sa?“ položil otázku francúzsky prezident.

Podľa Macrona sa krajiny EÚ po nástupe prezidenta Donalda Trumpa k moci už nemôžu plne spoliehať na Spojené štáty a musia posilniť vlastnú obranyschopnosť nezávisle na NATO. Zároveň je podľa neho potrebné znovu začať strategický dialóg s Ruskom. K rokovaniam s Moskvou musia pritom EÚ pristupovať bez naivity a uvedomiť si musí aj to, že zbližovanie bude nejaký čas trvať, poznamenal prezident.

V rozhovore Macron kritizoval aj amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý podľa neho Severoatlantickú alianciu vníma ako „ekonomický projekt“. „Podľa neho je to projekt, kde Spojené štáty zabezpečia akúsi formu geopolitického dáždnika, na oplátku ale požadujú hospodársku výlučnosť,“ povedal Macron. „K tomuto sa Francúzsko nezaviazalo,“ dodal. Budúci summit Severoatlantickej aliancie sa uskutoční 3. a 4. decembra v Londýne.