Šéf katalánskej diplomacie: Teraz je na rade Európa

Katalánsky minister zahraničných vecí Alfred Bosch. Autor: Generalitat de Catalunya

Ako hodnotíte nedávny verdikt v Madride?

Takmer 100 rokov vo väzení pre deväť ľudí. Toto je rozsudok najvyššieho španielskeho súdu proti bývalým členom katalánskej vlády, dvom aktivistom a bývalej predsedníčke parlamentu. Takmer 100 rokov za to, že sa konalo referendum, ktoré inak španielska ústava umožňuje. Takmer 100 rokov za vykonávanie základných práv. Takmer 100 rokov vo väzení, pretože sa riadili mandátom voličov a umožnili debatu v parlamente alebo, v prípade aktivistov za občianske práva, uplatnili svoje právo na protest a zhromaždenie. Títo ľudia, ktorí sú zároveň kolegovia a priatelia, boli v Európe 21. storočia odsúdení za politické presvedčenie. To vážne vyvoláva otázku o povahe európskej demokracie.

Prečo?

Podľa nášho názoru je tento rozsudok chybou historických rozmerov: namiesto znižovania napätia zvyšuje konflikt. Vieme, že skutočnosť, že 80 percent Kataláncov chce usporiadať referendum o sebaurčení, je pre Španielske kráľovstvo obrovskou výzvou. Preto je také dôležité, aby sa táto výzva riešila v rámci európskej demokratickej normy: so vzájomným porozumením a dialógom. Odmietnutie dialógu a uväznenie politických disidentov na roky, keď bolo preukázané ich mierové konanie, v Európe v roku 2019 nie je a nemalo by byť riešením.

Aké je teda riešenie?

Katalánska vláda a katalánsky národ vždy mierumilovne pracovali na dosiahnutí politického a demokratického riešenia. Parlamenty a aktéri z celej Európe opakovane požadovali takéto riešenie. Musíme čeliť politickému konfliktu s politikou, nie so spravodlivosťou. Podľa nášho názoru je jediným spôsobom spravodlivý dialóg. Preto je obzvlášť poľutovaniahodné, že španielski štátnici bez ohľadu na svoju politickú príslušnosť spomínajú dialóg, ale nezavádzajú ho do praxe. Prípad je ten, že neprimeraný trest je takmer totožný s obvineniami a požiadavkami väzenia zo strany španielskej štátnej advokácie, ktorá je podriadená ústrednej vláde. Mnoho ľudí v Katalánsku vkladalo veľké nádeje do predsedu vlády Pedra Sáncheza. My sme podporili Sáncheza v hlasovaní o dôvere proti Marianovi Rajoyovi. Jeho stolička pri rokovacom stole však zostáva prázdna. To všetko hlboko sklame mnoho ľudí v Katalánsku.

V úvode ste poukázali na otázku o povahe európskej demokracie.

Toto rozhodnutie nevyhnutne vedie ku konfliktu k Európe, jej inštitúciám a medzinárodným súdom. Tí, ktorí tvrdia, že tento konflikt je „vnútornou záležitosťou“ alebo dokonca „iba problémom medzi Kataláncami“, zatvárajú oči pred hlbokou krízou, v ktorej je naša európska demokracia ponorená, a ďalej ju rozdeľuje rozsudok proti Kataláncom. Týmto právnym precedensom sú obmedzené základné práva získané s veľkým úsilím pre budúce generácie a je narušená dôvera miliónov európskych voličov v právny štát. Rozsudok proti katalánskym lídrom ohrozuje dôveryhodnosť pri obrane našich hodnôt pred inými režimami. Bez medzinárodného tlaku sa katalánsky konflikt zintenzívni a stane sa problematickejším, najmä pre tých, ktorí sa mu chcú vyhnúť. Katalánska vláda je presvedčená, že mierové a demokratické riešenie je stále možné, ale naliehavo potrebuje aktívny tlak od vonkajších aktérov. Amnestia by bola prvým krokom k znižovaniu napätia. A dialóg musí zvíťaziť. Blaho budúcich generácií nezávisí iba od Katalánska a Španielska. Teraz je na rade Európa.