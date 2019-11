Pred prezidentskými voľbami v Poľsku vedie v prieskumoch Duda

Úradujúci poľský prezident Andrzej Duda sa pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami, ktoré by sa v Poľsku mali konať v roku 2020, teší najväčšej podpore voličov. S odvolaním sa na prieskum verejnej mienky, ktorý dal vypracovať poľský denník Super Express, o tom v piatok informovala tlačová agentúra PAP.

Najväčšou súperkou Dudu, ktorého podporuje vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS), je podľa prieskumu politička z centristickej strany Občianska platforma (PO) Malgorzata Kidawová-Blonská. V ich spoločnom súboji by za súčasného poľského prezidenta zahlasovalo 45 percent opýtaných, pričom Kidawovú-Blonskú by podporilo 37 percent respondentov. Zvyšných 18 percent bolo nerozhodných.

Aj v prípade, že by s Dudom súperil Wladyslaw Kosiniak-Kamysz z Poľskej ľudovej strany (PSL), by úradujúci prezident získal 45 percent hlasov respondentov, avšak opozičného politika by podporilo len 24 percent opýtaných.

Najväčšiu podporu, až 48 percent, by mal Duda v súboji s kandidátom poľskej ľavicovej strany Jar Robertom Biedroňom, za ktorého sa vyslovilo 33 percent respondentov.

Prieskum verejnej mienky sa uskutočnil v dňoch 5. – 6. novembra na vzorke 1099 dospelých Poliakov.