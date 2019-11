Brexit môže spôsobiť oklieštenie Británie, hovorí najstarší britský europoslanec

Situácia okolo brexitu môže viesť k postupnému okliešteniu Spojeného kráľovstva, keď by ho mohlo opustiť Severné Írsko a Škótsko. Myslí si to služobne najstarší britský europoslanec Bill Newton Dunn. Nový návrh dohody o brexite je podľa neho veľmi zlý, pretože predpokladá hranicu medzi Írskom a Veľkou Britániou v Írskom mori.

Europoslanec pripomína, že zatiaľ čo zvyšok Spojeného kráľovstva odíde, Severné Írsko by mohlo de facto ostať v únii práve pre komplikovanú situáciu súvisiacu s hranicou. Ľudia by podľa neho mohli odhlasovať zjednotenie ostrova.

„Ak Severné Írsko opustí Veľkú Britániu, Škóti budú mať vlastné referendum o nezávislosti a takisto odídu. Vo Veľkej Británii ostane len Anglicko a Wales, a tým bude oveľa menšia a bude mať oveľa menší vplyv,“ skonštatoval Dunn pred slovenskými novinármi v Bruseli s tým, že takýto prípadný vývoj považuje za reálne riziko. Škóti sa podľa neho pre referendum o nezávislosti môžu rozhodnúť znovu, aj keby to centrálna vláda odmietala.

Šéfka Dunnovej strany Liberálni demokrati Jo Swinsonová chce podľa Dunna zrušiť brexit, ak by strana získala väčšinu v parlamente po predčasných voľbách. Tie majú byť 12. decembra. V Británii podľa neho systém zvýhodňuje veľké strany, takže neverí tomu, že by k takejto situácii mohlo dôjsť.

Veľké riziko: žiadne rozhodnutie

Veľkým rizikom podľa Dunna je, že v súvislosti s brexitom nepríde zo strany Veľkej Británie žiadne rozhodnutie. „Európska únia potom bude môcť povedať, že už sme minuli dosť času a je koniec, čiže odchod bez dohody. Alebo môžeme požiadať o ďalšie posunutie odchodu a zorganizujeme nové referendum s jasnou odpoveďou áno alebo nie,“ načrtol možné scenáre ďalšieho vývoja. Členské krajiny sa dohodli na odklade vystúpenia Spojeného kráľovstva do 31. januára.

„Ak by bolo nové referendum a ľudia by znovu hlasovali za brexit, zrejme by sa to pre mňa skončilo. Ľudia už hlasovali dvakrát a to sa dá považovať za definitívne rozhodnutie,“ skonštatoval Dunn.

Írsky europoslanec Sean Kelly si myslí, že ak za tri roky nedošlo k brexitu, treba sa vrátiť k ľuďom, aby rozhodli oni. „Stavil by som svoj dom na to, že v druhom referende zahlasujú ľudia za zotrvanie v únii. Aj Íri hlasovali o Lisabonskej zmluve na dvakrát,“ povedal Kelly počas diskusie so slovenskými novinármi.