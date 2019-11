Etiópiu zasiahla invázia kobyliek, úroda je v časti krajiny zničená

Ak sa etiópskym úradom nepodarí zastaviť inváziu kobyliek, môže sa tento hmyz rozšíriť do susedných krajín, do Kene, Eritrey a Sudánu. Upozornila na to dnes OSN, podľa ktorej v Etiópii kobylky ničia úrodu v štyroch z tamojších deviatich štátov.

Niektorí farmári prišli o celú úrodu traviny s názvom Milička habešská, ktorá patrí v krajine k základným obilninám. Doterajšia snaha kobylky zastaviť nepriniesla želaný výsledok.

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) upozornila, že k tomu, že sa nedarí situáciu zlepšiť, prispieva zlá bezpečnostná situácia v Etiópii. „Musíme konať rýchlo a zmobilizovať urýchlene zdroje na prevencii a zvýšení kontroly nad situáciou,“ oznámila zástupkyňa FAO pre Etiópiu Fatouma Seidová.

Etiópska vláda minulý týždeň vyslala do zasiahnutých oblastí lietadlá, aby pomohla kobylky zlikvidovať. Hmyz nivočí pastviny a úrodu v etiópskych štátoch Tigraj, Amhara, Oromija a Somali.

Podľa odhadov FAO sú kobylky schopné denne zlikvidovať 1,8 milióna ton vegetácie. Ak sa ich nepodarí zastaviť, dá sa očakávať, že sa presunú do severovýchodnej Keňe, do častí Eritrey aj do Sudánu. Odborníci sa domnievajú, že do Etiópie sa kobylky asi pred tromi mesiacmi presunuli z Jemenu.