Zase. Španieli volia

Prelomia konečne Španieli politický pat? Zajtra budú obyvatelia krajiny na Pyrenejskom polostrove hlasovať o zložení parlamentu. Bude to už po štvrtý raz za posledné štyri roky. Ani tentoraz to však nevyzerá na to, že by niektorá strana získala väčšinu poslancov. A či sa politici dokážu dohodnúť na funkčnej koalícii, je tiež veľmi otázne.

Socialisti španielskeho premiéra Pedra Sáncheza (na snímke) majú najväčšiu šancu vyhrať zajtrajšie voľby v krajine. Nie je však jasné, či dokážu vytvoriť po hlasovaní vládu. Autor: Reuters

Španieli volili v decembri 2015, potom v júni 2016, opäť v apríli 2019 a teraz dostali ďalšiu možnosť. Podľa prieskumov verejnej mienky je takmer isté, že voľby v krajine, ktorá je piatou najväčšou ekonomikou Európskej únie, vyhrajú socialisti premiéra Pedra Sáncheza. Mohli by získať viac ako 27 percent hlasov. Na druhom mieste by s približne 20 percentami mali skončiť konzervatívni ľudovci. S napätím sa čaká na výsledok krajne pravicovej stany Vox (Hlas). Vyzerá to tak, že by mohla získať až okolo 15 percent hlasov. V aprílových voľbách Vox podporilo 10,3 percenta Španielov.

Nástup krajnej pravice

Socialistický premiér Sánchez v televíznej debate lídrov politických strán neodpovedal na otázky šéfa krajnej pravice Santiaga Abascala. "Iné strany by mali postaviť ochranný múr okolo krajnej pravice. Nie socialisti, ale pravicové strany,“ reagoval Sánchez pre denník El País na kritiku, že mal s Abascalom komunikovať a vyvrátiť jeho tvrdenia.

Vox je protiimigračná strana, ktorú jej kritici obviňujú z xenofóbie a rasizmu. Viacerí jej predstavitelia v minulosti útočili na práva žien. Krajná pravica využíva aj tému nezávislosti Katalánska. Abascal obvinil Sáncheza, že v španielskom regióne nedokáže urobiť poriadok. "V Katalánsku sme svedkami permanentného puču,“ vyhlásil podľa agentúry Reuters líder strany Vox v televíznej debate začiatkom týždňa.

Krajnú pravicu v tom podporujú ľudovci aj strana Občania, ktorá sa z pôvodne liberálnych pozícií posunula k výrazne nacionalistickým postojom. Denník El País uviedol, že tieto tri subjekty podporili v madridskom lokálnom parlamente iniciatívu, že všetky strany, ktoré útočia na jednotu krajiny, by mali úrady okamžite zakázať.

Bude mať Vox silu, aby hral zásadnejšiu úlohu v 350-člennej dolnej komore španielskeho parlamentu? Krajná pravica sa skôr priživuje na situácii, keď sa politická scéna krajiny za posledné desaťročie výrazne zmenila. Veľké tradičné strany ako ľudovci a socialisti stratili pozície, do ktorých sa postupne natlačila populistická ľavica Podemos, potom Občania a teraz Vox.

Politická nedôvera

Dôvodov pre takýto vývoj v Španielsku je viacero. Od hospodárskej krízy, cez hnutia za nezávislosť v Katalánsku až po migračnú krízu.

"Deje sa to už od roku 2015, keď ľudovecký premiér Mariano Rajoy stratil väčšinu. Lídri veľkých strán si nedôverujú a nie sú schopní sa dohodnúť na skutočnej koalícii,“ reagoval pre Pravdu Carsten Humlebäk, autor knihy Španielsko: Vytvorenie národa. Podľa experta je problémom aj vzťah Sáncheza s lídrom Podemosu Pablom Iglesiasom.

"V lete mohli uzavrieť dohodu o koalícii, ale neurobili to. Sánchez chcel vládnuť sám a pokúšal sa presvedčiť pravicové strany, aby umožnili vznik jeho kabinetu tým, že by sa pri hlasovaní o dôvere zdržali. Nestalo sa to, a preto sme tam, kde sme,“ pripomenul Humlebäk.

Podľa politického a ekonomického experta Francesca Trillasa z Autonómnej univerzity v Barcelone dôvody politického patu v Španielsku sa menia, lebo situácia sa vyvíja. "Momentálne je problémom nedôvera medzi centristickou ľavicou a radikálnou ľavicou, čo sa deje aj pod tlakom španielskeho a katalánskeho nacionalizmu. Vyzerá to tak, že ľavica bude mať opäť problém dohodnúť sa, možno to bude ešte zložitejšie ako po minulých voľbách. Priestor pre manévrovanie by sa otvoril, keby sa ľudovci posunuli k umiernenejšej politike, čo sa môže stať, keď dôjde k očakávanému kolapsu strany Občania. Ak socialisti voľby vyhrajú, azda by konzervatívci mohli umožniť Sánchezovi vytvorenie vlády tým, že proti nemu nebudú hlasovať. Ale nie som si istý,“ uviedol pre Pravdu Trillas.