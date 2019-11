Čaputová: Berlínsky múr padol a je dôležité, aby padali aj múry nedôvery v nás

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Autor: TASR , Kancelária prezidentky SR

Berlínsky múr padol a je dôležité, aby padali aj múry nedôvery v nás. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa v sobotu na pozvanie nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera zúčastnila v Berlíne spolu s prezidentmi Česka, Poľska a Maďarska na oslavách pri príležitosti 30. výročia pádu Berlínskeho múru.

Pád Berlínskeho múru nie je podľa prezidentky len symbolom konca rozdelenia jedného mesta a jednej krajiny. „Spolu so slobodnými voľbami v Poľsku, paneurópskym piknikom v Maďarsku a Nežnou revolúciou v Československu tvorí jeden fascinujúci príbeh vzájomnej pomoci, solidarity a túžby po slobode a demokracii,“ napísala na sociálnej sieti.

Čaputová je presvedčená o tom, že tento príbeh sa neskončil pádom komunistických režimov, ale pokračoval zjednotením Nemecka, transformáciou strednej Európy a pokračuje dodnes ako príbeh zjednotenej Európy.

„Berlínsky múr padol a je dôležité, aby padali aj múry nedôvery v nás. Je veľmi dôležité, že si toto významné výročie pripomíname v čase, keď až príliš často počuť hlasy o pretrvávajúcom delení Európy na východ a západ,“ povedala prezidentka.

Je presvedčená o tom, že je povinnosťou spraviť všetko pre to, aby na takéto hlasy nebol dôvod. Taktiež je podľa nej potrebné ukázať, že tak ako pred 30 rokmi, tak aj v súčasnosti je schopnosť spolupráce, empatie a vzájomného porozumenia.

Pellegrini: Pád Berlínskeho múru bol asi najviditeľnejším dôkazom meniaceho sa sveta

Pád Berlínskeho múru pred 30 rokmi bol azda najviditeľnejším dôkazom meniaceho sa sveta. Povedal to predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) pri príležitosti sobotňajšieho 30. výročia pádu Berlínskeho múru.

Po páde Berlínskeho múru prišla podľa premiéra o týždeň neskôr očakávaná nová éra aj do vtedajšieho Československa. „Priniesla množstvo zmien – mnohé veľmi potrebné a prospešné, ale aj viaceré živelné a nebezpečné. Aj dnes sa svet výrazne mení a Slovensko žije v očakávaní novej éry,“ napísal na sociálnej sieti Pellegrini. Ako podotkol, je však potrebné priniesť zodpovedné zmeny, ktoré pomôžu udržať krok so svetovými trendmi a priniesť lepší život všetkým ľuďom na Slovensku.

Od pádu Berlínskeho múru uplynulo v sobotu 30 rokov. Berlínsky múr sa stal najznámejším symbolom studenej vojny. Viac ako 28 rokov rozdeľoval nielen Nemecko, ale aj Európu i celý svet. Pri pokuse o prekonanie 155 kilometrov dlhej a 3,6 metra vysokej nenávidenej stavby zahynulo minimálne 138 ľudí.

Výročie otvorenia hranice sa oslavuje aj na bývalom diaľničnom priechode

Niekdajší najväčší hraničný priechod medzi Východným a Západným Nemeckom, ktorý sa nachádzal na dnešnej diaľnici A2, sa stal v sobotu dejiskom veľkolepej slávnosti pri príležitosti 30. výročia otvorenia vnútronemeckej hranice. Historickú udalosť pripomenul festival „Grenzenlos“ (Bez hraníc) spojený s prehliadkami areálu, informovala tlačová agentúra DPA.

Slávnosť na bývalom diaľničnom priechode Helmstedt-Marienborn prilákala mnoho návštevníkov i napriek studenému a daždivému počasiu. Súčasťou podujatia bola bohoslužba, po ktorej nasleduje ďalší program spoluorganizovaný nemeckými spolkovými krajinami Sasko-Anhaltsko a Dolné Sasko. Prítomní boli obaja krajinskí premiéri – Reiner Haseloff a Stephan Weil.

Vo večerných hodinách má slávnosť uzavrieť koncert rockového speváka Wolfganga Niedeckena a Spolkového džezového orchestra.

Festival na bývalom diaľničnom priechode Helmstedt-Marienborn je jedným z najväčších spomedzi mnohých podujatí, ktoré sa konajú pri príležitosti sobotňajšieho výročia pozdĺž bývalej „nemecko-nemeckej“ hranice. Ťažiskom je hlavné mesto Berlín, kde sa pád Berlínskeho múru oslavuje aj v prítomnosti zahraničných štátnikov.

Trump 30 rokov po páde Berlínskeho múru ocenil Nemecko ako vzácneho spojenca

Prezident USA Donald Trump v sobotu ocenil Nemecko ako „vzácneho“ spojenca. Uviedol to v deň, keď si Nemecko pripomína 30 rokov od pádu Berlínskeho múru.

„Studená vojna sa už dávno skončila, ale diktátorské režimy po celom svete ďalej uplatňujú utláčateľskú taktiku totality sovietskeho štýlu,“ uviedol Trump z Washingtonu v odkaze, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

„Blahoželám nemeckému ľudu k ohromným krokom, ktoré urobil pri znovuzjednotení svojej krajiny a znovuvybudovaní bývalého Východného Nemecka. Budeme pokračovať v spolupráci s Nemeckom, jedným z našich najvzácnejších spojencov, aby sme zaručili, že plamene slobody budú horieť ako fakľa nádeje a príležitosti, ktorú bude vidieť celý svet,“ dodal americký prezident.

Východonemecká pohraničná stráž 9. novembra 1989 pod tlakom veľkého davu Nemcov otvorila bránu do Západného Berlína a prvýkrát od postavenia múru dovolila ľuďom slobodne cez ňu prejsť.

Táto dôležitá udalosť nakoniec vyústila do pádu komunistického režimu a o rok aj do znovuzjednotenia Nemecka. Dovtedy bolo rozdelené na západnú demokratickú časť a východnú, patriacu do sovietskeho totalitného tábora.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu v Berlíne vyhlásila, že Berlínsky múr by mal Nemcom pripomínať, „že sa musíme starať o slobodu a demokraciu“.