NATO a stav mozgovej smrti. Čo povie Biely dom?

Má Severoatlantická aliancia dôveryhodnú budúcnosť? Už je to nielen prezident USA Donald Trump, ktorý dávnejšie vyhlásil, že NATO je zastarané, ale najnovšie aj šéf Elyzejského paláca Emmanuel Macron, ktorý tvrdí, že vidí zomierajúceho pacienta. „To, čo práve zažívame, je mozgová smrť NATO,“ povedal pre týždenník Economist. Francúzsky prezident poukázal na to, že Spojené štáty vôbec nekoordinujú so spojencami svoje strategické rozhodnutia. Macron v tejto súvislosti zdôraznil, že Európska únia by mala posilniť svoju obranyschopnosť.