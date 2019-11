Čína obvinila USA, že sa prostredníctvom OSN snažia zasahovať v Tibete

Čína v pondelok obvinila Spojené štáty, že Organizáciu Spojených národov zneužívajú na zasahovanie do záležitostí Tibetu.

Ako uviedla agentúra AFP, Peking prišiel s týmto vyhlásením v čase, keď sa Washington intenzívne snaží Číne zabrániť v tom, aby vybrala nástupcu súčasného dalajlámu – duchovného vodcu Tibeťanov.

AFP pripomenula, že vyhlásenie Číny súvisí s vyhlásením Sama Brownbacka, vyslanca USA pre slobodu vierovyznania vo svete, ktorý minulý týždeň uviedol, že Spojené štáty chcú, aby sa OSN zaoberala otázkou nástupcu tibetského duchovného vodcu. Zdôraznil, že výber nového dalajlámu je vecou tibetských budhistov, nie čínskej vlády.

Čína však na tieto jeho slová v pondelok reagovala podráždene, pričom uviedla, že USA sa pod pláštikom ochrany náboženských slobôd pokúšajú zasahovať do čínskych vnútorných záležitostí.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí súčasne vyjadril presvedčenie, že táto iniciatíva USA je odsúdená „na neúspech a určite sa stretne s nesúhlasom medzinárodného spoločenstva“.

Čína – tvrdiaca, že do himalájskeho regiónu Tibet priniesla modernizáciu a rozvoj – čoraz častejšie naznačuje, že ďalšieho dalajlámu v poradí by mohla vymenovať vláda v Pekingu. Išlo by zrejme o osobu podporujúcu čínsku vládu.

Čínska vláda má strpenie s dalajlámom, pretože vie, že s jeho životom sa skončí aj boj za väčšiu nezávislosť Tibetu, píše AFP.

Dalajláma, ktorý kedysi neúnavne cestoval po svete a získaval podporu pre Tibet, zmiernil svoje aktivity po tom, ako sa začiatkom tohto roka liečil na infekciu v oblasti hrudníka. Podľa AFP momentálne nie je známe, že by tento 84-ročný duchovný mal nejaké vážne zdravotné problémy.

Čínska, oficiálne ateistická, vláda v roku 1995 v rozpore s tradíciou určila nástupcu druhého muža tibetského budhizmu – pančenlámu.

Ide o syna komunistických funkcionárov, ktorý následne získaval vzdelanie v Pekingu, kde pod dohľadom úradov žije zrejme dodnes. V Tibete sa objavuje len výnimočne a samotní Tibeťania ho neuznávajú.

Mladíka, ktorého za pančenlámu vybral súčasný dalajláma, Peking odmietol a neskôr aj zadržal. Miesto jeho pobytu nie je známe. Hovorilo sa o ňom ako o najmladšom politickom väzňovi.

Dalajláma sa už dávnejšie nechal počuť, že v rozpore s tradíciami určí svojho nástupcu ešte za svojho života, pričom pripustil, že by to mohlo byť aj dievča. Oznámil tiež, že sa môže vyhlásiť aj za historicky posledného dalajlámu.