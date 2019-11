Castrov ctiteľ ide v jeho stopách. Do mexického exilu

Bolívijský exprezident Evo Morales krátko po príchode do Mexika, 12. novembra 2019.

Bolívijský exprezident Evo Morales krátko po príchode do Mexika, 12. novembra 2019. Autor: SITA/AP , Eduardo Verdugo

Do nedele bol najdlhšie vládnucim prezidentom Latinskej Ameriky. Oddnes je jedným z mnohých politických vyhnancov na silne polarizovanom kontinente. Evo Morales, ktorý bezmála 14 rokov stál na čele Bolívie, našiel útočisko tam, kde svojho času jeho ľavicový vzor - Fidel Castro. Azyl mu poskytlo Mexiko, ktoré podobne ako Kuba, Venezuela, či Nikaragua považuje odstúpenie Moralesa pod tlakom armády za puč. Iné latinskoamerické vlády, na čele s krajne pravicovým prezidentom Brazílie, jeho pád privítali ako víťazstvo boja za slobodu a demokraciu a trest za zmanipulované voľby.

„Odchádzam do Mexika s vďačnosťou za otvorenosť týchto bratov, ktorí nám poskytli azyl na záchranu života,“ napísal Morales na twitteri po tom, čo po neho do mesta Chimore, bašty jeho stúpencov, priletel mexický vládny špeciál. Na jeho palube exprezident so smutným výrazom zapózoval s rozprestretou mexickou vlajkou. „Bolí ma, že krajinu opúšťam z politických dôvodov, ale zostanem stále v strehu. Čoskoro sa vrátim s väčšou silou a energiou,“ odkázal prostredníctvom sociálnej siete svojim stúpencom.

Slovami o skorom návrate Morales povzbudil svojich početných stúpencov, ktorých si získal presadzovaním sociálnej i rasovej rovnosti a pozdvihnutím chudobných. Vlial im nádej, že sa možno raz z mexického exilu vráti tak, ako svojho času kubánsky vodca Castro, ktorý po víťaznej revolúcii zotrval pri moci takmer štvornásobne dlhšie než jeho bolívijský obdivovateľ.

Moralesove vyhlásenia podľa pozorovateľov ďalej rozdeľujú spoločnosť a povzbudzujú jeho priaznivcov k emotívnym reakciám, ktoré ústia aj v násilnosti. V pondelok napríklad Morales zverejnil na twitteri fotografiu, na ktorej leží na zemi na deke vo vidieckom ošumelom dome. „Taká bola moja prvá noc po odchode z prezidentského paláca,“ pripísal k fotke. Na sociálnej sieti zverejnil aj video zo svojho vyrabovaného domu, v ktorom sa prechádzajú mladí ľudia ako na exkurzii.

Morales zanechal Bolíviu v chaose a mocenskom vákuu. Bolívijskú metropolu La Paz ochromili násilné zrážky jeho priaznivcov a odporcov. S úlohou pomôcť polícii obnoviť verejný poriadok velenie armády vyslalo do ulíc vojakov. Vyzvala ich na to aj Jeanine Áňezová, ktorá ako druhá podpredsedníčka Senátu formálne prevzala vedenie štátu po demisii ostatných vysokých ústavných činiteľov.

Do La Pazu dorazili tisíce Moralesových priaznivcov. Na záberoch zo sociálnych sietí je počuť, ako pochodujú ulicami a skandujú „Áno, teraz, občiansku vojnu!“ Polícia už v pondelok evakuovala z centra hlavného mesta viacerých politikov vrátane Áňezovej. Na mnohých miestach vyrástli barikády, ktoré strážia ozbrojenci z radov odporcov exprezidenta. Barikády postavili aj miestni obyvatelia pri svojich domoch, aby ich ochránili pred plienením. Zatvorené sú mnohé obchody.

Do metropoly sa chystali aj baníci z oblasti Potosí a Sucre. Ich karavánu tvorenú 50 autobusmi ale po ceste napadli Moralesovi odporcovia. Hádzali na nich kamene a niektorí baníci skončili v nemocnici. Odborový zväz potom rozhodol, aby sa karavána vrátila, uviedol denník El deber.