Útočník v Nemecku vpichol školáčke do tela neznámu látku

Nemecká polícia pátra po útočníkovi, ktorý vo štvrtok vpichol 13-ročnej dievčine do tela neznámu látku. Dnes o tom informovala agentúra DPA. Čo presne jej do tela pichol, nie je známe. Dievča bolo po útoku vo vážnom stave. Kriminalisti sa obávajú, že to nebol ojedinelý čin, pretože násilník mohol alebo môže mať ďalšie obete.