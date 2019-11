Johnson plánuje sťažiť Slovákom život v Británii

Britský premiér Boris Johnson sa teraz často ukazuje medzi obyčajnými ľuďmi. Na snímke pomáha pri výrobe sladkostí. Predvolebná kampaň je totiž v plnom prúde. Očakáva sa, že v predčasných voľbách zvíťazí jeho vládnuca Konzervatívna strana. Autor: SITA/AP, Frank Augstein

Ak v Británii zostanú pri moci konzervatívci, sťažia občanom Európskej únie, čiže aj ľuďom zo Slovenska, pracovné a životné podmienky. Vyplýva to z plánov vládnucej strany na zníženie imigrácie. Návrhy predstavil Boris Johnson.

Predčasné parlamentné voľby sa uskutočnia 9. decembra. Podľa prieskumov by v nich mali zvíťaziť konzervatívci.

Po novom podľa toho, čo navrhuje Johnson, by tak Slovenky a Slováci mali po brexite stratiť zvýhodnené postavenie na tamojšom pracovnom trhu a prísť o možnosť pricestovať za prácou bez prechádzajúcej ponuky od zamestnávateľa.

Britský premiér sa chystá zjednotiť prístup k sociálnym dávkam s pravidlami platnými pre ostatných prisťahovalcov. „Keď odídeme z EÚ, budeme mať novú príležitosť spravodlivo zabezpečiť, aby všetci, čo sem prídu, mali rovnaké podmienky," povedal Johnson. V praxi by to vyzeralo tak, že občania EÚ získajú nárok na dávky až po piatich rokoch pobytu v Spojenom kráľovstve. Štát by navyše prestal posielať prídavky na deti žijúce za hranicami Británie. Nepríjemnou zmenou sa by sa stalo aj to, že takmer všetci imigranti z EÚ by si museli najprv zabezpečiť ponuku zamestnania pred vstupom na britské územie. Konzervatívci zaradia medzi výnimky vedcov a tých, čo chcú v Británii začať podnikať.

Vládnuca strana by tiež presadila, aby pracovníci zo zahraničia platili vyšší poplatok na prístup do britského zdravotníckeho systému. Namiesto súčasných 400 libier mesačne by to bolo až 625 libier. Johnson tvrdí, že štát si takto prilepší o 500 miliónov libier ročne. Konzervatívci si predstavujú, že všetky zmeny začnú platiť už od januára 2021.