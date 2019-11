Jednu obeť a piatich zranených si vyžiadalo zrútenie mosta vo Francúzsku

V juhozápadnom Francúzsku sa zrútil v pondelok 18. novembra 2019 visutý most cez rieku Tarn, ktorý spájal mestá Mirepoix-sur-Tarn a Bessieres.

V juhozápadnom Francúzsku sa zrútil v pondelok 18. novembra 2019 visutý most cez rieku Tarn, ktorý spájal mestá Mirepoix-sur-Tarn a Bessieres. Autor: SITA/AP , Olivier Le Corre

Prefektúra potvrdila, že obeťou je 15-ročné dievča, dodal spravodajský portál France Info. Medzi piatimi zranenými sú aj dvaja zasahujúci hasiči.

Kovový visutý most spájal mestá Mirepoix-sur-Tarn a Bessieres, ležiace približne 30 kilometrov severne od mesta Toulouse. Most sa zrútil z 19-metrovej výšky do rieky Tarn v pondelok krátko po 08.15 h SEČ.

V kritickom okamihu boli na moste tri vozidlá: osobné auto, kamión a dodávka.

Úrady momentálne preverujú, či sa na moste nenachádzalo aj ďalšie auto. Očití svedkovia uviedli, že krátko pred zrútením po moste prešiel autobus so školákmi. Na mieste zasahuje 80 hasičov a potápačov a tri vrtuľníky.

Tento most cez rieku Tarn bol postavený v roku 1935. V roku 2003 na ňom prebiehali opravárenské práce. Most bol pravidelne udržiavaný a kontrolovaný.

Portál France Info uviedol, že posledná štátnym úradom vykonaná inšpekcia mostnej konštrukcie sa uskutočnila v roku 2017, pričom sa nenašli žiadne nedostatky.

Ako uviedol Georges Méric, predseda zastupiteľstva departementu Haute-Garonne, regionálne úrady most kontrolovali každý rok, naposledy koncom roku 2018. Najbližšia previerka sa mala konať o niekoľko týždňov. Most mal maximálnu nosnosť 19 ton.

Podľa France Info most nebol v zozname stavieb, ktorých technický stav si vyžaduje osobitnú pozornosť.