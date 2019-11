Príčinou zrútenia mosta na juhu Francúzska bol zrejme preťažený kamión

V juhozápadnom Francúzsku sa zrútil v pondelok 18. novembra 2019 visutý most cez rieku Tarn, ktorý spájal mestá Mirepoix-sur-Tarn a Bessieres.

Podľa neho prechádzal cez most kamión s hmotnosťou viac ako 40 ton, keďže prevážal stavebný mechanizmus.

Starosta uviedol, že aj v minulosti prechádzali po moste autá s ťažším nákladom, ako bola povolená hmotnosť, ale nikdy to nebol „takýto extrém“. Dodal pritom, že vodič kamiónu pochádzal z priľahlej obce, takže špecifiká mosta musel poznať.

Portál LCI dodal, že presná hmotnosť kamióna bude známa až po jeho vytiahnutí z rieky. Kamión je v hĺbke asi tri metre. Jeho vytiahnutie z koryta rieky komplikuje silný prúd vody a jej brehy.

Starosta vylúčil hypotézu, že zrútenie mosta spôsobil jeho zlý technický stav.

Rovnaký názor prezentovala aj štátna tajomníčka ministerstva pre ekologickú transformáciu Emmanuelle Wargonová, ktorá má na starosti problematiku dopravy. Potvrdila, že stav mosta bol nedávno dôkladne skontrolovaný, a dodala, že kontroly i údržba boli pravidelné.

Kovový visutý most spájal mestá Mirepoix-sur-Tarn a Bessieres, ktoré ležia približne 30 kilometrov severne od Toulouse. Zrútil sa v pondelok krátko po 08.15 h SEČ z 19-metrovej výšky do rieky Tarn. Do rieky sa zrútili dve vozidlá, ktoré boli v tom čase na moste – spomínaný kamión a osobné auto. Zahynulo dievča vo veku 15 rokov a vodič kamióna. Zranených bolo päť ľudí vrátane dvoch zasahujúcich hasičov.

Most bol postavený v roku 1935 a v roku 2003 na ňom prebiehali rozsiahle opravárenské práce. Portál France Info v pondelok uviedol, že posledná štátnym úradom vykonaná inšpekcia mostnej konštrukcie sa uskutočnila v roku 2017, pričom sa nenašli žiadne nedostatky. Regionálne úrady most naposledy kontrolovali vlani. Tohtoročná kontrola sa mala konať o niekoľko týždňov.