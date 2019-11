Syna nemeckého exprezidenta dobodal 57-ročný Nemec

Mužom, ktorý v utorok večer počas lekárskej prednášky v Berlíne dobodal 59-ročného primára Fritza Weizsäckera, syna nemeckého exprezidenta Richarda von Weizsäckera, je 57-ročný Nemec zo spolkovej krajiny Porýnie-Falcko. Podľa agentúry DPA to dnes oznámila polícia. Útočnou zbraňou bol nôž. Ďalšie podrobnosti k totožnosti zadržaného útočníka či motívu jeho činu polícia zatiaľ neuviedla. Páchateľa dnes predviedli pred väzobného sudcu, ktorý rozhodne o tom, či muž pôjde do vyšetrovacej väzby alebo do psychiatrického zariadenia.