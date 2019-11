Počas protestov v Kolumbii zahynuli najmenej traja ľudia

Demonštranti v Kolumbii vyjadrovali nesúhlas s údajnými plánmi vlády zvýšiť vek odchodu do dôchodku a znížiť minimálnu mzdu pre mladých ľudí.

Autor: SITA/AP , Ivan Valencia

Najmenej traja ľudia prišli o život počas tohtotýždňových masových protivládnych protestov v Kolumbii. Oznámilo to v piatok kolumbijské ministerstvo obrany. Celoštátne protesty zachvátili Kolumbiu vo štvrtok a v menšom meradle pokračovali aj počas piatka. Informovala o tom agentúra DPA.

„Úrady v posledných hodinách potvrdili úmrtie dvoch osôb v meste Buenaventura a jednu v meste Candelaria ,“ povedal minister obrany Carlos Holmes Trujillo, ktorého vyjadrenia priniesol na svojej webovej stránke denník El Comercio. Buenaventura i Candelaria ležia na juhovýchode krajiny. Úrady obidva prípady vyšetrujú.

Státisíce ľudí vyšli vo štvrtok do ulíc na 150 miestach krajiny vrátane hlavného mesta Bogota. Demonštranti vyjadrovali nesúhlas s údajnými plánmi vlády zvýšiť vek odchodu do dôchodku a znížiť minimálnu mzdu pre mladých ľudí. Takisto žiadajú viac financií na podporu vzdelávania a skoncovanie s korupciou. Niektoré z prevažne pokojných demonštrácií prerástli do prejavov násilia.

Približne 150 príslušníkov bezpečnostných zložiek a 122 civilistov utrpelo počas protestov zranenia. Zatknutých bolo 98 ľudí. Prezident Ivan Duque odsúdil vandalizmus sprevádzajúci demonštrácie a pripísal ho na vrub kriminálnym živlom. Polícia stále monitoruje situáciu v 35 mestách, kde existujú obavy z obnovenia násilia.

Vláda sa podľa DPA obáva, že by Kolumbia mohla zažiť podobné násilie, k akému došlo v poslednej dobe v Bolívii, Čile a Ekvádore.