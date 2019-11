Proti násiliu voči ženám protestovali v Paríži tisíce ľudí

Tisíce ľudí vyšli v sobotu do ulíc francúzskej metropoly Paríž na protest proti násiliu páchanému voči ženám. Pobúrenie vo Francúzsku vyvolalo zverejnenie údajov, podľa ktorých v krajine od začiatku tohto roka v dôsledku domáceho násilia prišlo o život najmenej 116 žien. Informovala o tom agentúra AFP.

Pochod sa začal neďaleko budovy parížskej opery. Niektorí účastníci pochodu držali transparenty s fotografiou svojej príbuznej či priateľky, ktorá sa stala obeťou rodovo podmieneného násilia.

Po celom Francúzsku sa konalo približne 30 protestov, do ktorých sa zapojilo takmer 70 organizácií, politických strán, odborov a združení.

„Myslíme si, že pôjde o historický pochod,“ povedala jedna z organizátoriek protestu Caroline De Haasová. Organizátori na Facebooku uviedli, že cieľom protestu je prinútiť verejných činiteľov, aby v súvislosti s bojom proti násiliu na ženách prijali potrebné opatrenia.

Očakáva sa, že vláda v pondelok oznámi približne 40 takýchto opatrení. Podľa zistení AFP vo Francúzsku od začiatku tohto roka v dôsledku domáceho násilia zomrelo celkovo 116 žien.

Páchateľmi boli ich manželia, partneri alebo expriatelia. Skupina s názvom Femicides by companions or ex medzitým zvýšila tento počet na 137. Posledné oficiálne ukazujú, že úrady v krajine každý rok evidujú 220 000 prípadov domáceho násilia proti ženám, ktorého sa dopustili ich partneri, zatiaľ čo v roku 2018 došlo k 121 úmrtiam v dôsledku takýchto činov.

Francúzska ministerka spravodlivosti Nicole Belloubetová nedávno uviedla, že systém v krajine tieto ženy pred násilím nechráni. Podľa OSN bolo v roku 2017 zavraždených 87 000 žien a dievčat – vyše polovica z nich prišla o život v dôsledku násilia, ktorého sa dopustil ich manžel, partner či vlastná rodina.