Prodemokratický tábor získal vo voľbách v Hongkongu väčšinu

Správkyňa Carrie Lamová povedala, že názor verejnosti bude vláda pokorne načúvať. Čínsky minister zahraničia Wang-I zdôraznil, že Hongkong je súčasťou Číny.

Zvíťazil napríklad organizátor prodemokratických zhromaždení Jimmy Sham, ktorého minulý mesiac zbili útočníci s kladivom, i prodemokratický poslanec, ktorému počas protestov útočník uhryzol časť ucha. „Zvíťazili sme vďaka protestom, ktoré urobili z miestnych volieb referendum,“ uviedol prodemokratický aktivista Sham.

Medzi neúspešnými kandidátmi bol napríklad kontroverzný propekinský poslanec Junius Ho, ktorého minulý mesiac počas kampane bodli nožom. Víťazmi z opozičného tábora boli okrem iných bývalí študentskí lídri a kandidát, ktorý nahradil aktivistu Joshuu Wonga, ktorý mal ako jediný zakázané kandidovať.

Lamová uviedla, že vláda výsledky volieb rešpektuje a vníma ich ako odraz nespokojnosti so súčasnou situáciou. „Vláda bude samozrejme pokorne počúvať názory občanov a vážne o nich premýšľať,“ píše sa v jej vyhlásení.

Blok politikov lojálnych k Pekingu, ktorý doteraz miestne rady bezvýhradne ovládal, získal len okolo 60 mandátov. Najsilnejšia z propekinských strán stratila 155 zo svojich doterajších 182 kresiel.

Voľby zaznamenali rekordnú účasť. Svoj hlas odovzdalo 71 percent voličov, a teda viac ako 2,9 milióna z 4,1 milióna registrovaných voličov. Pre porovnanie, na rovnakých voľbách pred štyrmi rokmi sa zúčastnilo 47 percent oprávnených voličov. Prodemokratickí kandidáti vtedy obsadili len stovku kresiel, propekinskí politici ich získali trikrát toľko.

Výsledok volieb by mohol prinútiť centrálnu vládu v Pekingu premyslieť si, ako bude postupovať pri riešení nepokojov, ktoré tam trvajú už viac ako päť mesiacov. Obvodné rady majú len málo kompetencií, zväčša poradných, ale voľby sa stali akýmsi referendom o verejnej podpore prodemokratických protestov. Zo zvolených 452 členov obvodných rád 117 zasadne aj v 1 200-člennom výbore, ktorý volí hongkonského správcu, čo by mohlo posilniť prodemokratické hnutie a jeho vplyv na to, kto sa stane ďalším lídrom mesta.

Nedeľňajšie hlasovanie bolo pokojné a tento víkend bol prvým za viacero mesiacov bez akýchkoľvek stretov a násilností medzi políciou a demonštrantmi.