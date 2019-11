Pokuta z detstva. Zo šesť korún bola päťciferná suma

Zodpovednosť mala nulovú, napriek tomu od nej vymáhali nemálo peňazí. Nakoniec to však pre 24-ročnú ženu dobre dopadlo. Ústavný súd Českej republiky sa jej zastal v prípade dávnej jazdy načierno v mestskej hromadnej doprave (MHD). Rozhodol, že okresný súd v Plzni porušil niekoľko základných práv.

V novembri 2007, keď mala 12 rokov, cestovala so svojou drogovo závislou matkou v MHD. Matka dcére nekúpila lístok, chytil ich revízor. „Dlh vo výške šesť českých korún sa zmenil na 10-tisíc korún, k tomu pribudli úroky za 12 rokov a ďalšie nevyčíslené náklady," napísal server Novinky.

Plzenský súd vymeral žene k šiestim korunám tisíc korún prirážku, úroky a v rámci exekúcie náklady súdneho konania vo výške takmer 9-tisíc korún. K tomu pripočítal náklady oprávneného a samotnej exekúcie v dosiaľ neurčenej výške.

Žena pritom o existencii dlhu netušila. „Už si ho nenárokoval dopravný podnik, ale spoločnosť Český inkasný kapitál. O dlhu sa dozvedela až v lete tohto roku, keď sa proti nej začala exekúcia," spresnili Novinky.

Zarážajúce je, že okresný súd ju spočiatku nijako nekontaktoval napriek tomu, že poznal jej adresu. Namiesto toho jej určil justičného čakateľa ako opatrovníka. „Dievča sa v čase prvého prejednávania veci na okresnom súde nachádzalo v starostlivosti diagnostického ústavu," informoval Český rozhlas. Bolo totiž neskôr odobraté matke, pretože neprestala byť závislá od drog.

Vojtěch Šimíček, jeden z ústavných sudcov, objasnil, prečo senát dal za pravdu už dospelej sťažovateľke: „V konaní nebol nikto, kto by sa aspoň pokúsil akokoľvek chrániť záujmy vtedy neplnoletého dievčaťa." V zdôvodnení pokračoval, že plzenský súd sa v podstate len prizeral. „Opatrovník neurobil nijaký úkon, dokonca ani neprišiel na jediné súdne pojednávanie," upozornil sudca spravodajca Šimíček s tým, že okresný súd nepochopiteľne toleroval pasivitu opatrovníka.

Rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky bude mať zjavne dosah do budúcnosti. „Evidentne ide o prípad, ktorý má zovšeobecňujúci a precedentný potenciál," podčiarkol sudca Šimíček. Český rozhlas pripomenul, že poslanci pred niekoľkými mesiacmi schválili návrh novely insolvenčného zákona, ktorý rieši splácanie dlhov z detstva.

„Podľa sociálnej demokratky Kateřiny Valachovej by sa však podmienky pre detských dlžníkov mali ešte zjednodušiť – mohli by napríklad prechádzať na rodičov," uviedol rozhlas. „Prípadne by platilo jednoduché pravidlo, že v osemnástich rokoch nemôže mať človek viac dlhov, ako má majetku," povedala poslankyňa Valachová pre rozhlas, ktorý informoval, že podľa údajov komory exekútorov má dlhy približne šesťtisíc detí.