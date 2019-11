Zomrela žena, ktorá pomohla zmariť Hitlerov Veľký skok

Stalin, Roosevelt a Churchill na teheránskej konferencii v novembri 1943. Autor: SITA/AP

Koncom novembra 1943 sa veľká trojka zišla v iránskej metropole na konferencii, aby zladila postup Spojencov proti nacistickému Nemecku. Hitler sa o schôdzke v predstihu dozvedel a schválil plán na likvidáciu sovietskeho i britského vodcu a únos amerického prezidenta.

Sovietska rozviedka prípravy na Veľký skok odhalila. Gevork Vartanian, syn sovietskeho agenta pôsobiaceho v Iráne pod podnikateľským krytím, dostal za úlohu vytvoriť zo spoľahlivých rovesníkov skupinu, ktorá by pátrala po nemeckých diverzantoch. „Ľahkej kavalérii“, ako riadiaci dôstojníci nazvali sedem tínedžerov, prevažne Arménov, preháňajúcich sa po prašných uliciach Teheránu na bicykloch, sa podarilo odhaliť hniezdo šesťčlenného nemeckého predvoja, ktorý mal vytvoriť predpolie pre hlavný výsadok. Ten, pod vedením Führerovho miláčika Otta Skorzenyho, sa už k slovu nedostal.

„Goar bola chlapík. Také dievčatko s vrkôčikmi, ale aké smelé! Nemeckých radistov sme vypátrali, potom už vysielali pod dohľadom našej a britskej rozviedky,“ povedal Vartanian v jednom rozhovore.

„Ľahká kavaléria“ v Iráne podľa sovietskych zdrojov odhalila celkovo asi štyri stovky spolupracovníkov Abwehru.

Rok po skončení vojny sa Goar s Gevorkom v Teheráne vzali. V roku 1951 sa vrátili do Jerevanu, ale iba na päť rokov. Keď sa na univerzite zdokonalili v cudzích jazykoch, vyslali ich ako takzvaných nelegálov do sveta. Pod krycími menami Anita a Henry sa stali legendárnym párom sovietskej rozviedky. Pôsobili v desiatkach krajín. V koľkých, to Vartanianová odmietla verejne povedať aj prezidentovi Vladimirovi Putinovi, keď sa ju na to pýtal.

„Sú veci, ktoré nikdy nebudú odtajnené. Dokonca aj v operáciách v Teheráne je plno toho, o čom sa nič nepovedalo,“ tvrdil Vartanian, o ktorom sa verejnosť až s mnohoročným odstupom dozvedela, že mu anonymne, tri roky pred návratom do vlasti, udelili vyznamenanie Hrdina Sovietskeho zväzu, kým jeho manželku vyznamenali Radom červenej zástavy. Špiónske remeslo vykonávali až do roku 1986. Obaja potom ešte pomáhali s výcvikom agentov. Vartanian zomrel v roku 2012. Na jeho pohreb prišiel aj Putin.

Hoci príbeh Vartanianovcov inšpiroval tvorcov filmu Teherán 43, v roku 1980, keď sa nakrúcal, boli ešte stále na tajnej misii v zahraničí, a tak s nimi scenár nik nekonzultoval. Film, v ktorom si zahral aj Alain Delon, bol podľa Gevorka Vartaniana pomerne nepresný a priveľa sa v ňom strieľalo. „Rozviedčik prestane byť rozviedčikom, keď začne používať zbraň,“ citoval ho týždenník AiF.