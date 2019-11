Trup nového lietadla firmy Boeing sa podľa tlače pri teste roztrhol

Testovacie lietadlo je už podľa denníka nepoužiteľné. Relatívne dobrou správou pre Boeing však je, že stroj pri skúške iba o jedno percento nesplnil požadované normy. Boeing tak zrejme nebude musieť test opakovať a bude môcť regulátorom preukázať obyčajnou analýzou, že dostatočným riešením bude posilnenie trupu v oblasti, kde zlyhal, píše Seattle Times.

Spoločnosť Boeing denníku oznámila, že ešte nedokončila podrobnú analýzu septembrového incidentu. Doterajšie poznatky však podľa firmy podporujú názor, že udalosť výraznejšie neovplyvní dizajn lietadla či prípravy jeho prvého letu.

Hovorca spoločnosti tiež uviedol, že výsledok testu nepovedie k ďalším prieťahom v projekte, ktorý už predtým zdržali problémy spojené s vývojom motorov. Dodal, že prvý let by sa mal uskutočniť začiatkom budúceho roka a prvý stroj by mal byť dodaný zákazníkovi v roku 2021.

Boeing sa teraz stretáva s komplikáciami okolo lietadiel 737 MAX, ktorých prevádzka bola tento rok v marci prerušená po tragických nehodách v Indonézii a v Etiópii. Spoločnosť čelí desiatkam súdnych sporov s rodinami pasažierov, ktorí pri nehodách zahynuli. Firmu tiež vyšetruje americké ministerstvo spravodlivosti a Kongres.