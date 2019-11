Rusko nepovolilo českému ministrovi prelet z Moskvy do Kazane

Návšteva českého ministra poľnohospodárstva Miroslava Tomana v Rusku sa skončila predčasne po tom, čo ruská strana ministrovi a jeho podnikateľskému sprievodu neumožnila vnútroštátny prelet z Moskvy do Kazane. Delegácia sa preto predčasne vracia do Prahy. Napísal to vo štvrtok spravodajský portál Novinky.cz.