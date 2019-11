Imidž majú horší. Čínski komunisti sú však v bezpečí

Protestujúci v Hongkongu s americkými vlajkami. Autor: Reuters

Pred generálnym tajomníkom strany však stoja výzvy. Týkajú sa obchodných sporov s USA, kritiky Pekingu za zaobchádzanie s moslimskými Ujgurmi v Sin-ťiangu a pokračujúcich prodemokratických protestov v Hongkongu.

Varovanie z Pekingu

Čína včera varovala Spojené štáty pred následkami prijatia zákona o podpore ľudských práv a demokracie. Hoci to najprv vyzeralo tak, že americký prezident Donald Trump legislatívu odmietne, šéf Bieleho domu zákon podpísal. Zároveň však vyhlásil, že to urobil z rešpektu k Si Ťin-pchingovi, Číne a ľuďom v Hongkongu.

Legislatíva podporila protestujúcich a podľa BBC bude mať aj praktické dosahy. USA by každoročne mali posudzovať, či má Hongkong autonómiu, ktorá mu umožňuje udržiavať špeciálne ekonomické vzťahy s Amerikou.

Čína tvrdí, že ide o zasahovanie do vnútorných záležitostí krajiny. Peking uviedol, že Spojené štáty podporujú kriminálnikov, ktorí ohrozujú sociálny poriadok. "USA nerešpektujú fakty a prekrucujú pravdu,“ vyhlásilo čínske ministerstvo zahraničných vecí. Rezort obrany oznámil, že jednotky v Hongkongu sú schopné brániť suverenitu a bezpečnosť krajiny. Čínske ministerstvo zahraničných vecí si „na koberček“ predvolalo amerického veľvyslanca Terryho Branstada.

Je pravdou, že viaceré demonštrácie sa v Hongkongu za posledné mesiace neobišli bez násilností. V žiadnom prípade však za to nenesú zodpovednosť len protestujúci, ale tiež bezpečnostné zložky. Okrem toho sa vyskytli viaceré prípady brutálnych útokov proti demonštrantom, ktoré majú pravdepodobne na svedomí pročínske sily. Nedeľné lokálne voľby v Hongkongu ukázali, že prodemokratické politické zoskupenia majú v mestskej enkláve jednoznačnú prevahu. Pri rekordnej účasti 71 percent voličov vyhrali v 17 z 18 obvodoch.

Prekvapený Si Ťin-pching

"Imidž Číny na Západe je najhorší od začiatku 60. rokov minulého storočia. Kombinácia faktorov, ako sú obchodný konflikt s USA, situácia s Ujgurmi a dianie v Hongkongu sú určite výzvou pre vládu Si Ťin-Pchinga,“ reagoval pre Pravdu Colin Mackerras, emeritný profesor na Griffithovej univerzite v Austrálii, ktorý o Číne napísal viacero kníh. "Mám pocit, že Si nečakal, že udalosti v Hongkongu budú mať takýto vývoj. Voľby cez víkend sa niesli v znamení silného výsledku pre prodemokratické sily. Je to dôkaz, že protestujúci nestrácajú podporu, napriek násilnostiam, ktoré sa v poslednom čase vyskytli. Myslím si tiež, že Si je prekvapený silou kritiky týkajúcej sa Ujgurov v Sin-ťiangu. A okrem toho obchodná vojna so Spojenými štátmi má určite vplyv na ekonomiku,“ pripomenul Mackerras. Expert, ktorý sa momentálne nachádza v Číne, však tvrdí, že necíti v radoch režimu paniku.

Podobne to vníma politológ Andrew Nathan z Kolumbijskej univerzity. "Berúc do úvahy to, čo viem, tak nevidím žiadnu hrozbu pre Si Ťin-pchinga, keď sa pozriem na skupinu skutočne mocných ľudí v rámci režimu z politbyra, ústredného vojenského výboru a vedenia bezpečnostných zložiek. Stranícko-štátny aparát má pod kontrolou väčšinové obyvateľstvo a tiež Ujgurov a Tibeťanov. Nie je to problém pre existujúce štruktúry. Niektorí ľudia repcú, ale nemajú chuť postaviť sa proti existujúcej mocenskej mašinérii,“ povedal pre Pravdu Nathan.

Riaditeľ ázijského programu z Montaigneovho inštitútu Mathieu Duchatel tvrdí, že súčasné problémy Čína vníma ako súčasť boja USA a Západu proti rastu Pekingu. "Komunistická strana Číny sa vidí ako terč v novej studenej vojne. Na druhej strane sama prispieva do intenzívnej globálnej konkurencie politických systémov a modelov vlády. Je to výzva pre líderstvo Si Ťin-pchinga. Objavujú sa chýry, že čelí kritike, že zle zvláda vzťahy s USA. Voľby v Hongkongu ukázali, že keď Číňania dostanú na výber, tak sa môžu obrátiť komunistom chrbtom. Peking však výsledky vníma ako špecifickú záležitosť, ktorá sa zrodila v hongkonských podmienkach, na ktoré majú oveľa väčší vplyv liberálne hodnoty slobody,“ uviedol pre Pravdu Duchatel.

Podľa odborníka informácie o situácii v Sin-ťiangu, kde sú podľa dostupných údajov v pracovných táboroch státisíce Ujgurov, unikli zvnútra komunistickej strany. Svedčí to o tom, že nie všetci s takýmto zneužívaním moci súhlasia. "No režim má nástroje, ako odhaliť disent. Pomáha mu, že sa vykresľuje ako obeť amerického útoku. Môže tvrdiť, že diktátorské nástroje sú najlepšou obranou v snahe o získanie času do doby, kým sa nezmení ekonomická a vojenská rovnováha moci medzi USA a Čínou,“ myslí si Duchatel.