V Prahe dráždia Rusov. Zaslúži si Vlasov pomník?

Medzi Prahou a Moskvou opäť lietajú ostré slová pre rozdielny pohľad na dejiny. Rusov nedávno nahnevalo rozhodnutie mestskej časti Bubeneč presunúť do nejakého múzea sochu maršala Ivana Koneva a teraz začali zúriť, keď sa dozvedeli o pláne postaviť pomník generálovi Andrejovi Vlasovovi a jeho spolubojovníkom na katastrálnom území Řeporyje.

Andrej Vlasov na archívnej snímke z roku 1942. Autor: Nemecký spolkový archív

Kým Rusko dôrazne odsudzuje vlasovcov, naopak, starosta Řeporyjí ich považuje za hrdinov. „Nebudeme diskutovať s nikým zvonku o našom zámere vybudovať im pomník ani o ich historickej úlohe a už vôbec o tom nebudeme debatovať s Ruskom,“ napísal Pavel Novotný v liste, ktorý odniesol na ruskú ambasádu. Adresoval ho šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi.

Hovorkyňa ruskej diplomacie medzitým tvrdo kritizovala plán pražskej mestskej časti Řeporyje velebiť vlasovcov. Marija Zachorovová sa pritom pozastavila nad tým, že české úrady sa vôbec nezaujímajú o zjavné nadržiavanie zločineckému prepisovaniu dejín. „Je to úplne príšerná iniciatíva, ktorá slúži reinkarnácii nacizmu,“ citovala ju agentúra RIA Novosti.

Novotný prízvukuje, že vlasovci sa stali záchrancami Prahy počas jej oslobodzovania na konci druhej svetovej vojny. Oficiálne išlo o Ruskú oslobodeneckú armádu, ktorá však so slobodou absolútne nemala nič spoločné, pretože jej členmi boli Sovieti, čo padli do nemeckého zajatia a dali sa naverbovať do tohto vojenského spolku bojujúceho po boku nacistov. „Počas Pražského povstania v máji 1945 prišli vlasovci zle vyzbrojeným bojovníkom v meste nečakane pomôcť proti nacistickým okupantom,“ pripomenuli Lidové noviny.

Publicista, ktorý sa zaoberá obdobím protektorátu, tvrdí, že prínos týchto bojovníkov bol významný: „Bez pomoci vlasovcov by Prahu na konci vojny čakalo oveľa väčšie krvipreliatie,“ poznamenal Jiří Padevět pre portál iDNES.

Český prezident je presvedčený, že Vlasov a jeho muži si nezaslúžia pomník: „Nedá sa zabudnúť na ich zločiny a myslieť si, že niekoľkými dňami dobrého správania odčinili roky zradcovstva,“ uviedol Miloš Zeman podľa serveru Vesti.

Hlave štátu pritakáva komunistická politička Marta Semelová. Novotného označila za falzifikátora histórie, ktorý túži zviditeľniť sa, pričom ho nezaujímajú fakty: „Napríklad to, že Vlasov organizoval koncom roku 1944 armádu, za veliteľa ktorej bol menovaný so súhlasom Adolfa Hitlera a že sa v službách nemeckých okupantov vlasovci podieľali na protipartizánskych akciách.“ Semelová dodala, že ich zapojenie do Pražského povstania bolo výlučne sebecké: „Aby si zachránili kožu a získali alibi, pripojili sa k povstaniu v Prahe. Zo strany vlasovcov nešlo o nič iné ako o snahu vykúpiť sa v poslednej chvíli za zradu a spáchané zverstvá.“

Či v Řeporyjoch naozaj postavia pomník vlasovcov, bude jasnejšie 16. decembra. Vtedy má totiž táto mestská časť rokovať o tejto téme. Nie je však isté, či rozhodnutie padne už na tomto rokovaní tamojšieho zastupiteľstva.

Vlasova popravili v roku 1946 v Sovietskom zväze za vlastizradu. Moskve ho vydali Američania.