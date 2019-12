Nemeckí študenti za klímu: Politici robia žalostne málo

Pred Brandenburskou bránou sa znova zišli tí, ktorí veria, že ich cielená osveta formou protestu dokáže vyvolať tlak na politické rozhodnutia v otázke životného prostredia. "Svetové vlády sa navonok tvária, že robia dosť, ale je to len akási pretvárka. V skutočnosti sme aj my, Nemecko, ako jedna z najväčších svetových ekonomík, urobili len minimum. V rámci Parížskej dohody sme sa zaviazali, že svojím konaním prispejeme k tomu, aby sa teplota planéty nezvýšila o viac ako dva stupne do roku 2100, no aké politické opatrenia boli v tomto smere v skutočnosti prijaté? Takmer žiadne,“ vyjadril sa hovorca tímu organizátorov celotýždňového podujatia pod názvom Climate Public School a študent Slobodnej univerzity v Berlíne Kevin Kreis tesne pred začiatkom piatkového berlínskeho protestu.

Rasizmus, feminizmus a klíma

Spoločne so svojím tímom preto týždeň pred samotným piatkovým vyvrcholením otvoril brány štrnástich berlínskych vysokých škôl a štyroch univerzít, vrátane Technickej, Humboldtovej, Univerzity umenia a Slobodnej univerzity v Berlíne pre verejnosť. Ľudia sa mohli zúčastniť na vyše tristo najrôznejších prednáškach a debatách, ktoré zakaždým spájali klimatický aspekt s inou oblasťou bežného života. Podľa Kreisa totiž klimatické zmeny ohrozujú každú jednu skupinu obyvateľstva a ovplyvňujú všetky sféry nášho života.

"Výber prednášok závisel od dohody medzi expertmi a samotnou univerzitou, no témy ako feminizmus či rasizmus, ktoré s klímou viac či menej priamo súvisia, sme nemohli vynechať. Ľudia musia vidieť, že to nie je len o nesprávnom separovaní a plastových slamkách,“ povedal Kreis s tým, že nielen počas prednášok, ale aj pri akýchkoľvek iných podujatiach, či už ide o protest alebo pokojné zhromaždenie v menších skupinách, spolupracujú s vedcami a expertmi v danej oblasti. "Patria do skupiny ,Scientists for Future' a sú každému zúčastnenému k dispozícii v prípade akýchkoľvek otázok ku konkrétnej téme,“ doplnil Kreis.

Neprotestujú len mladí

Aj napriek faktu, že boj za zmeny v klimatických zákonoch vyzerá na beh na dlhé trate, Kreis nevidí všetko úplne čiernobielo. Za pozitívny považuje pokrok, ktorý sa podľa neho podarilo dosiahnuť hlavne vďaka spoločenskému tlaku prostredníctvom protestov. To, čo minulý rok začali žiaci základných škôl v celkom bežný piatok, prerástlo v marci 2019 do najväčšieho nemeckého klimatického protestu, ktorého sa len v Berlíne zúčastnilo niečo viac ako 70-tisíc ľudí. Podobný výsledok očakávali organizátori aj tentoraz. Napokon sa pri Brandenburskej bráne zišlo 60-tisíc demonštrantov a v celom Nemecku ich vyšlo do ulíc až 630-tisíc.

"Počas prvých protestov som sa cítil staro. Najviac protestujúcich totiž tvorili žiaci základných škôl. Dnes je to už iné. Prichádzajú celé spoločenstvá – Rodičia za klímu, Študenti za klímu a podobne. Spolupracujú s nami dokonca aj odbory, aj keď sa priamo na protestoch z opatrnosti nezúčastňujú,“ potvrdil Kreis.

Prekvapená množstvom ľudí na predchádzajúcich protestoch bola aj priama účastníčka a zároveň rečníčka Sara Luisa Pinto de Carvalho, ktorej aj tentoraz išlo hlavne o dosiahnutie všeobecnej osvety. "Nemôžeme sa neustále obviňovať z toho, kto za to môže. Poďme spoločne pracovať na tom, ako veci zlepšiť. Priznajme si, že sme desaťročia ničili atmosféru a teraz musíme znášať následky. Každý z nás je istým spôsobom vinný,“ vyhlásila Sara.

To isté si myslí aj ďalšia z protestujúcich, študentka Slobodnej univerzity v Berlíne Marlen Schäfer, ktorá sa snaží žiť čo najekologickejšie, no vie, že to nestačí. Každý podľa nej musí priložiť ruku k dielu.

Zlepšilo sa niečo? Áno aj nie

Aké sú však skutočné výsledky piatkových zhromaždení? Podľa Kreisa sa niektoré veci dopredu pohli, iné menej. "Politická debata sa v tomto smere veľmi zmenila hlavne vďaka pozornosti, ktorú na danú problematiku upriamili piatkové protesty. Pokiaľ však ide o činy, zatiaľ sa dosiahlo žalostne málo,“ vyjadril sa študent Slobodnej univerzity, ktorý však verí, že tisíce odhodlaných ľudí stojacich v centre Berlína v naozaj nepríjemnom počasí majú svoj význam.