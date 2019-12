Nemecká CDU odmieta radikálne zmeny v koaličnej zmluve s SPD

Nemecká vládna Kresťanskodemokratická únia (CDU) odmieta radikálne zmeny v koaličnej zmluve so sociálnymi demokratmi (SPD). V rozhovore so stanicou ZDF to dnes povedala predsedníčka konzervatívnej strany a ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová. SPD si cez víkend do čela zvolila Saskiu Eskenovú a Norberta Waltera-Borjansa, ktorí sa k existujúcej veľkej koalícii stavajú kriticky.