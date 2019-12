Babišovo ANO by získalo vo voľbách viac hlasov než Piráti a ODS dohromady

Voľby v Česku by v súčasnosti vyhralo hnutie ANO so ziskom 30,5 percenta hlasov, nasledovali by Piráti a ODS, ktorí by dostali rovnako po 12,5 percenta hlasov. Do Poslaneckej snemovne, dolnej komory českého parlamentu, by sa nedostalo hnutie Trikolóra ani Zelení.