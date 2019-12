Vo Francúzsku pokračuje rozsiahly štrajk proti dôchodkovej reforme

Štátna železničná spoločnosť SNCF uviedla, že 90 percent rýchlovlakov triedy TGV opäť nepremáva a niektoré letecké spoločnosti vrátane Air France, EasyJet a Ryanair zrušili svoje lety.

Deväť zo šestnástich liniek metra v Paríži bolo uzatvorených a prevádzka väčšiny z ostatných bola narušená. V oblasti hlavného mesta dochádzalo k obrovským dopravným zápcham.

Mnohí zamestnanci sa nemohli dostať do práce. V porovnaní so štvrtkom sa zapojilo do štrajku menej učiteľov.

Do pochodov a zhromaždení proti dôchodkovej reforme sa vo štvrtok zapojilo viac ako 806.000 ľudí, uviedlo francúzske ministerstvo vnútra.

Zhromaždenia sa konali v asi 70 mestách a sprevádzal ich aj štrajk, ktorý paralyzoval cestnú, železničnú i leteckú dopravu a prejavil sa i v sektore školstva či energetiky. Odborári, ktorí štrajk a protesty zvolali, informovali o 1,5 milióna účastníkov.

Väčšina akcií mala podľa televízie LCI pokojný charakter, ale v Paríži museli policajti použiť slzotvorný plyn, aby rozohnali skupinu výtržníkov, ktorá prevrhla a podpálila nákladné auto so stavebným mechanizmom, ničila pouličné bezpečnostné kamery a rozbíjala výklady a okná. Celkovo v Paríži zadržali najmenej 80 ľudí.

Vláda prezidenta Macrona ešte nezverejnila konkrétnu podobu svojho návrhu dôchodkovej reformy, avšak avizovala, že na to, aby bol systém finančne udržateľný, budú musieť Francúzi odchádzať do dôchodku neskôr. Ohlásená reforma vyvolala vlnu nevôle nielen medzi štátnymi zamestnancami, ale aj ľuďmi pracujúcimi v súkromnom sektore.

Súčasný časovo neobmedzený štrajk, ktorý môže trvať niekoľko dní, pripomína podľa AFP konfrontáciu vlády s odbormi o budúcnosť dôchodkového systému z roku 1995. Štátna moc vtedy nakoniec v dôsledku tri týždne trvajúcich protestov ustúpila.