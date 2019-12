Tvár moskovských protestov nekončí za mrežami

Prokurátor ho chcel poslať na štyri roky do trestaneckého tábora, Jegor Žukov, symbol vzdoru mladých Rusov, sa však po pol roku strávenom vo vyšetrovacej cele a v domácom väzení môže cítiť znova slobodne. Moskovský súd ho včera síce uznal vinným z podnecovania extrémizmu, vymeral mu však nečakane mierny trest.

Moskovský študent Jegor Žukov po vynesení rozsudku zdraví svojich stúpencov pred budovou súdu. Autor: SITA/AP

Dvadsaťjedenročný študent politológie na elitnej moskovskej Vysokej škole ekonomickej a víťaz celoštátneho kola olympiády v sociálnych štúdiách vyviazol s trojročným podmienečným trestom. Populárny videobloger s bezmála 125-tisícovým publikom má tiež na dva roky zakázané čokoľvek publikovať na internete a šesť rokov nemôže kandidovať do volených verejných funkcií.

Jeden z vyše tisíctristo demonštrantov zadržaných 27. júla v Moskve na pochode za slobodné voľby bol pôvodne obvinený z organizovania „masových nepokojov“. Po preskúmaní videozáznamov sa nepotvrdilo, že by „dirigoval dav“, ako to pôvodne videli policajti, jeho trestné stíhanie to však nezastavilo. Vzniesli proti nemu nové obvinenie, tentoraz z výziev k extrémizmu, ktorého sa vraj dopustil v príspevkoch na svojom YouTube kanále Blok Žukova.

Vyšetrovatelia našli príznaky extrémizmu v štyroch dva roky starých videách Žukova, v ktorých hovorí o formách protestu a „boji so systémom“. Žukov si vinu nepriznal. Súdnoznalecký posudok podľa neho nezohľadnil kontext jeho videopríspevkov, v ktorých hovoril iba o jednom – o neefektívnosti násilných metód protestu a efektívnosti nenásilných.

Trestné stíhanie Žukova vyvolalo nebývalý ohlas verejnosti. V otvorenom liste sa za neho zaručilo vyše 600 pedagógov a zamestnancov jeho alma mater i ďalších osobností verejného a kultúrneho života. Tí všetci žiadali zastavenie trestného stíhania nielen Žukova, ale aj ďalších osôb vyšetrovaných v takzvanej moskovskej kauze. Podľa signatárov listu sa totiž skutok v podobe, ako ho opisujú vyšetrovatelia, nestal, lebo žiadne masové nepokoje sa nekonali.

Žukova chodil na pojednávania podporiť aj známy ruský raper Oxxxymiron. Idol ruskej mládeže na súd zvyčajne chodil v tričku s portrétom Žukova na hrudi. Aj včera čakal raper spolu s asi troma stovkami ľudí pred budovou súdu a to, že Žukov neskončil za mrežami, označil za výsledok vlny solidarity s ním.

Podobne rozsudok zhodnotil aj sám Žukov. „To, že som teraz tu, je len vďaka vám. Toto je vaše víťazstvo,“ povedal svojim stúpencom. „Som šťastný, že som slobodný, ale aj tak, to čo sa stalo, bola absolútna nespravodlivosť. Toto je politika. Súdy premenili na represívny nástroj. Musíme proti tomu bojovať, bojovať politickými prostriedkami,“ do­dal.

Pomerne mierne rozsudky vyniesli včera súdy v Moskve aj nad ďalšími účastníkmi júlových demonštrácií. Iba jedného aktivistu odsúdili nepodmienečne; má si odsedieť rok za to, že údajne sotil policajta. Ostatní vyviazli s podmienečnými trestami alebo s peňažnou pokutou.