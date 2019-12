Americký diplomat: Jednoznačne podporujeme ukrajinského prezidenta

Ruský prezident Vladimir Putin povedal, že Moskva bez akýchkoľvek nových podmienok ponúka predĺženie platnosti zmluvy New START, dohody o znížení počtu strategických jadrových zbraní. Ako budú na túto ponuku USA reagovať?

Nechám Washington, aby sa k tomu priamo vyjadril. Myslím si však, že vo všeobecnosti chceme zabezpečiť, aby kontrola zbraní brala do úvahy, ako vyzerá dnešný svet. Bola to jedna z tém pri májovom rozhovore s ruskou stranou v Soči počas návštevy ministra zahraničných vecí Mikea Pompea. Napríklad Spojené štáty nechceli vystúpiť zo Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF). Rusko však túto dohodu jasne porušovalo. Okrem toho je potrebné zhodnotiť aj faktory, ako je Čína. Budeme však v najbližších dňoch o New START s Ruskom hovoriť.

Dohoda vyprší v roku 2021. Keby ste si mali ako skúsený diplomat zatipovať, či New START bude pokračovať, čo by ste povedali?

Neuzatváram v diplomacii stávky. Prezident Trump a šéf diplomacie Pompeo sa na ruské návrhy pozrú s plnou vážnosťou.

Na Ministerskej rade OBSE ste kritizovali Moskvu za jej kroky najmä proti Kyjevu. Ruský minister Sergej Lavrov zase tvrdí, že činy NATO zvyšujú napätie vo vzťahoch. OBSE je jediná bezpečnostná organizácia, kde sa USA a Západ stretávajú s Ruskom. Aká dôležitá je to platforma pre Spojené štáty?

Jedným slovom povedané – cenná. Je to dôležitá regionálna platforma, ktorá zahŕňa oblasť od Severnej Ameriky cez Európu až po Strednú Áziu. Pod môj úrad v rámci mojej funkcie spadá väčšina z 57 členov OBSE. Poslali sme mimoriadne schopného a skúseného diplomata, aby USA zastupoval v organizácii, pretože sa v nej rieši mnoho závažných vecí. Hovoril som o nich vo svojom vystúpení. OBSE sa zaoberá politickými, vojenskými, ekonomickými a environmentálnymi záležitosťami a sústreďuje sa na ľudí, čo je kľúčové. Tiež som povedal, že všetci členovia organizácie sa zaviazali, že budú dodržiavať pravidlá a normy OBSE. Rusko porušilo tieto záväzky, keď napadlo Ukrajinu a proti vôli Gruzínska a Moldavska má jednotky na území týchto štátov. Minister zahraničných vecí Lavrov a Moskva sa môžu snažiť prepisovať históriu, koľko chcú. Máme predsa princípy vychádzajúce zo Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Slovensko má s tým vlastné skúsenosti, práve ste si pripomenuli 30. výročie nežnej revolúcie. Musíme brať Rusko na zodpovednosť za pokračujúcu agresiu proti Ukrajine.

Funguje to však? OBSE rozhoduje konsenzom. A ani súčasná americká vláda sa nedá označiť za maják multilateralizmu.

Sedíme tu v Bratislave spolu s americkým stálym predstaviteľom pri OBSE. Slovenské predsedníctvo OBSE a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák vykonali za rok skvelú prácu. Zameranie sa na Ukrajinu bolo veľmi dôležité, rovnako aj pôsobenie na západnom Balkáne, kde je stále potrebné riešiť problémy. OBSE je veľmi dôležitá platforma. Fakt, že tu sme, je očividnou odpoveďou, ako vážne USA vnímajú toto multilaterálne fó­rum.

Ak hovoríte o skvelej práci ministra Lajčáka, podporujú USA jeho Bratislavskú výzvu, ktorá hovorí o opätovnom prihlásení sa k princípom a k záväzkom, na ktorých OBSE vznikla, a vyjadrení podpory dialógu a nachádzaní riešení?

OBSE má 57 členov. Jeden z nich jednoznačne porušuje princípy organizácie. Zaútočil na iný členský štát. Rusko pokračuje v agresii proti Ukrajine. Mal som možnosť stretnúť sa s prepustenými väzňami ako je Oleg Sencov. Rusko ich bezdôvodne zadržiavalo. Pripomína to gulagy a to, proti čomu sa ľudia pred 30 rokmi postavili aj počas nežnej revolúcie a pri páde Berlínskeho múru. OBSE nie je o tom, že budeme všetci neutrálni. Je o zhode na princípoch, ktorými sa riadi táto organizácia. Keď ich niekto porušuje, tak je potrebné na to poukázať a brať takú krajinu na zodpovednosť. Vo vystúpeniach zástupcov štátov na rade sa opakovala jednoznačná podpora pre Ukrajinu. USA sa nevrátia k bežným vzťahom s Ruskom a nezrušia sankcie, kým neukončí okupáciu a neprestane útočiť na demokratické inštitúcie krajín, vrátane tej mojej.

Čo očakávate od stretnutia normandskej štvorky v Paríži? Teda schôdzky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, šéfa Kremľa Vladimira Putina, nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a francúzskej hlavy štátu Emmanuela Macrona.

USA jednoznačne podporujú prezidenta Zelenského. Sme radi, že sa naskytla príležitosť na stretnutie normandského formátu. Keď sme hovorili o porušovaní dodržiavania záväzkov OBSE, tak je to podobné s minskými dohodami. Rusko sa nimi neriadi. Najdôležitejšie je zaistiť bezpečnosť. Za posledné mesiace sme boli svedkami niekoľkých pozitívnych krokov, ku ktorým pristúpil prezident Zelenskyj. Uskutočnila sa výmena väzňov, Rusko vrátilo Ukrajine nelegálne zadržané lode po incidente v Kerčskom prielive. Musíme sa však v prvom rade sústrediť na bezpečnosť a potom na hľadanie politických riešení. Prezident Zelenskyj má plnú podporu USA. Boli by sme radi, keby sa schôdzka v Paríži skončila pozitívne. Do veľkej miery to závisí od prezidenta Putina.