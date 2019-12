Fínsko s mladou premiérkou búra stereotypy

Fínka Sanna Marinová sa ako 34-ročná stane najmladšou premiérkou vo svete. Autor: TASR/AP, Vesa Moilanen

Ženami vo vedení vládnych strán sa fínske búranie stereotypov nekončí. Budúca premiérka vyrastala v "dúhovej rodine“ – v prenajatom byte s matkou a jej partnerkou. Bola prvou z rodiny, ktorá študovala na univerzite. Samotná Marinová nie je vydatá, so svojím dlhoročným partnerom má 22-mesačnú dcéru.

Sociálni demokrati si ju za kandidátku na premiérku vybrali po tom, čo pred týždňom z postu premiéra odstúpil Antti Rinne pre spor v koalícii pre štrajk poštových úradníkov. V straníckom súboji Marinová, ktorá bola ministerkou dopravy, vyhrala tesnou väčšinou nad o tri roky starším šéfom parlamentnej frakcie.

Komplikácie pri jej potvrdení v parlamente sa neočakávajú, koaličné strany chcú pokračovať v presadzovaní vládneho programu, na ktorom sa dohodli po aprílových voľbách. Fínsko navyše do konca roka vedie rokovania Rady Európskej únie. Na summite EÚ koncom týždňa by krajinu už mala zastupovať najmladšia premiérka nielen v Európe, ale aj vo svete.

Nová éra

Marinová bude viesť vládu, v ktorej sú okrem sociálnych demokratov štyri ďalšie koaličné strany. A tie vedú ženy. Ľavicovej aliancii šéfuje 32-ročná ministerka školstva Li Anderssonová, Fínsky stred od septembra vedie 32-ročná Katri Kulmnuniová (mala by byť ministerkou financií), Zelenú ligu 34-ročná ministerka vnútra Maria Ohisalová a Švédskej ľudovej strane šéfuje 55-ročná Anna-Maja Henrikssonová, ktorá je ministerkou spravodlivosti.

Vysoký podiel žien na vplyvných politických postoch vo Fínsku, navyše z mladšej generácie, analytikov v tejto severskej krajine neprekvapuje. To, že Fínsko bude mať premiérku a štyri koaličné strany vedú ženy, Emilia Palonenová z Helsinskej univerzity nepovažuje za nejakú zhodu náhod. "V prvom rade je to hlas dôvery v ženy v politike a spiatočka pre politiku samých mužov z predchádzajúceho parlamentného obdobia, keď všetky vládne a hlavné opozičné strany viedli muži. V kontexte Fínska to bolo spiatočnícke,“ poznamenala Palonenová pre Pravdu. Pripomenula, že aj po aprílových voľbách prišlo do parlamentu viac žien. "Nemyslím si, že je to zhoda náhod, ale signál novej éry,“ dodala.

Marinová sa vo vedení sociálnych demokratov osvedčila už v čase pred voľbami, keď Rinne ochorel a Marinová ako podpredsedníčka strany fungovala ako úradujúca šéfka. Keď sa Rinne po chorobe vrátil, popularita strany začala klesať, hoci si udržala pozíciu najsilnejšieho politického subjektu. Voľba Marinovej ako budúcej premiérky podľa politologičky Palonenovej môže byť signálom novej éry nielen vo Fínsku, ale aj v európskej politike a v šedivejúcich sociálno-demokratických stranách.

Protiklad populistov

Výber 34-ročnej Marinovej a koalícia strán vedených prevažne mladými ženami neprekvapila ani Henrika Serupa Christensena z Åbo Akademi. "Myslím si, že je to znakom toho, že fínsku politiku čoraz viac preberajú mladí ľudia. V mladšej generácii vedúcu úlohu preberajú prevažne ženy, a tak nie je prekvapením, že mnohými lídrami sú ženy,“ uviedol Christensen pre Pravdu. "Pozoruhodné tiež je, že majú mnoho spoločných liberálnych hodnôt. V tomto zmysle je terajšia vláda presným opakom pravicových a populistických síl, ktoré vidíme inde,“ dodal.

Aj podľa portálu BBC je rodová rovnosť vo Fínsku veľkou témou. Už pred pár desaťročiami mali mnohé strany na významných miestach mladé ženy. Fínsko malo už dve premiérky. Ženy, najmä mladšie, sú v politike aktívne a verejnosť očakáva, že takmer polovicu členov vlády budú tvoriť ženy. Menej žien vo vláde – 36 percent – bolo v čase stredopravej vlády po roku 2015. Spolu s celosvetovým hnutím #MeToo, ktoré upozorňuje na obťažovanie a násilie na ženách, sa však téma rodovej rovnosti vo Fínsku dostala opäť viac do povedomia.

Zmena v politike fínskej vlády po nástupe novej premiérky sa nečaká. Koaličné strany sa chystajú pokračovať v plnení dohodnutého programu. "Máme veľa práce, aby sme znovu vybudovali dôveru,“ vyhlásila Marinová po svojom zvolení za kandidátku na premiérku. Otázky o veku nekomentovala. "Myslím na dôvody, prečo som šla do politiky, a veci, vďaka ktorým sme získali dôveru voličov,“ vyhlásila.

Sanna Mirella Marinová (34) narodila sa 16. novembra 1985 v Helsinkách, vychovávala ju matka a jej partnerka

po štúdiu manažmentu na Univerzite v Tampere v r. 2012 bola prvý raz zvolená do mestskej rady

v rokoch 2013 – 2017 bola starostkou Tampere, v r. 2015 bola zvolená za poslankyňu parlamentu

po aprílových voľbách bola ministerkou dopravy a komunikácií

cez víkend ju sociálni demokrati vybrali za kandidátku na premiérku

ak sa stane premiérkou, bude najmladšou vo svete, v súčasnosti má ženu na čele vlády 11 krajín

nie je vydatá, má dcéru s dlhoročným partnerom