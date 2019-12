Mohol sa strelec z Ostravy dostať na Slovensko?

Ako v prípadoch, ako bola streľba v nemocnici v Ostrave, funguje zásah bezpečnostných zložiek?

Najprv je dôležité, aby boli bezpečnostné zložky čo najrýchlejšie na mieste v potrebnej sile. Riešenie situácie spočíva v hľadaní, nájdení, prípadne zlikvidovaní páchateľa. Samozrejme, v podobnom prípade je adekvátne, keď sa uvažuje nad rozšírením bezpečnostných operácií do širšieho okolia, prípadnej celej krajiny. Najmä vtedy, ak nie je známy motív páchateľa. Keď o ňom už bezpečnostné zložky vedia, tak je potrebné reagovať na to. Na základe motívu sa dajú najlepšie vyhodnotiť prípadné ďalšie hrozby. Či ide o ojedinelý útok, ktorý sa skončil. Alebo či môže ešte niečo ďalšie prísť.

Na základe toho sme svedkami aj posilnenej ochrany objektov na území Česka?

Áno, vyhlásili ju. Vyzerá to však tak, že páchateľ sa zastrelil. Predpokladám preto, že posilnenú ochranu pomerne rýchlo odvolajú. Všetko nasvedčuje tomu, že s najväčšou pravdepodobnosť išlo o šialenca, ktorý konal samostatne. Nebol to teroristický útok nejakej skupiny, streľba nemala politický motív. Aj keby napríklad išlo o nájomného vraha, ktorý išiel za konkrétnou obeťou, aj tak by to bol čin jednotlivca. Síce je to smutné, ale skončilo sa to. Chápem však, že úrady vyhlásil stav vyššej bdelosti po celej krajine, ale ak sa potvrdia súčasné informácie, myslím si, že ho môžeme skôr či neskôr pokojne odvolať.

Masová streľba sa stala v Ostrave. Mesto nie je ďaleko od poľských či slovenských hraníc. Dá sa povedať, že v takýchto prípadoch sa kontaktujú bezpečnostné zložky susedných štátov? Páchateľ sa napríklad autom mohol pomerne rýchlo dostať do cudziny.

Som presvedčený o tom, alebo dúfam, že došlo k tomu, že poľské a slovenské zložky boli informované a aktivované. Najmä vo chvíli, keď sa ukázalo, že páchateľ nasadol do auta a ušiel. Myslím, že v takom prípade by mal automaticky fungovať systém cezhraničnej spolupráce. Predpokladám tiež, že poľské a slovenské zložky samotné situáciu vyhodnocovali.