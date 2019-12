Šéf firmy, v ktorej pracoval ostravský strelec: Všetci sú nešťastní, že zomreli nevinní

„Všetci sú tu u nás z toho nešťastní, že zomreli nevinní ľudia.“ povedal. Zygula páchateľa spoznal ihneď podľa fotografie, ktorú zverejnila polícia. Pre Pravdu k prípadu viac nechcel uviesť. Pre český Rádiožurnál ale naznačil, že Vitásek mal problémy: „Vzal si do hlavy, že je ťažko chorý a že ho nikto nechce liečiť. Dochádzal všade. Posledný mesiac nechodil do práce, mal voľno, pred 14 dňami prišiel s tým, že je na nemocenskej.“

Správa o totožnosti predpokladaného páchateľa streľby v ostravskej nemocnici otriasla aj jeho ďalším kolegom Radoslavom Musilom. „Dozvedel som sa o tom iba pred chvíľou. Pracujem teraz na stavbe mimo Opavy, vo firme som už dva týždne nebol, ale viem si predstaviť, že všetkých to muselo šokovať,“ povedal Musil pre Pravdu.

S Vitáskom sa poznal tri roky, istý čas boli spolu aj na rovnakej stavbe. „Bol to normálny, nekonfliktný, správny chlap. Nikdy som s ním nemal žiadne spory a neviem o tom, že by bol v konflikte s niekým iným. Žil v dlhodobom vzťahu s priateľkou, spolu vychovávali nejaké dieťa, zdá sa mi, že jej vnučku. Nikdy sa na žiadne problémy v rodine nesťažoval. Počul som, že bol teraz na maródke, myslel som si, že ide o nejaké banálne prechladnutie. Neviem si vysvetliť, čo sa stalo. Musel prežiť nejaký silný otras, ak skutočne spáchal to, čo vraj spáchal,“ dodal Vitáskov kolega.

Muž, ktorého polícia podozrievala zo streľby vo Fakultnej nemocnici Ostrava, spáchal samovraždu. Útok mal šesť obetí, ďalší traja ľudia sú zranení, dvaja z nich ťažko. Podľa riaditeľa nemocnice to bol takzvaný tichý strelec, začal strieľať bez varovania.