Ukrajinský prezident Zelenskyj po rokovaní s Putinom hovoril o remíze

Od jari 2014 si boje na Donbase medzi vojskami prozápadnej vlády v Kyjeve a Ruskom podporovanými separatistami vyžiadali 13-tisíc mŕtvych. Moskva oficiálne akékoľvek zapojenie do konfliktu stále popiera.

Samo usporiadanie summitu po troch rokoch označoval Zelenskyj za víťazstvo, ale to bolo ešte pred schôdzkou. „Poviem úprimne, že pre mňa je to príliš málo. Toľko som si prial ten problém vyriešiť,“ povedal po rokovaní ukrajinský prezident. Pre tieto stretnutia sa vžil názov Normandská štvorka, a to podľa prvej štvorstrannej schôdzky pri oslavách vylodenia Spojencov v Normandii v júni 2014.

S Putinom sa mu nerokovalo ľahko, ale verí, že niektoré veci posunuli vpred. Kým Putin podľa neho každý problém dopodrobna rozoberá, Zelenskyj je iný typ. „Hneď by som sa raz dva dohovoril“. Až budúcnosť ukáže, či „sa s ním (Putinom) dá vôbec dohodnúť, alebo nedá“, povedal Zelenskyj ukrajinským médiám.

„Summit sa konal, vojna zostala,“ napísal o výsledku ruský denník Kommersant, podľa ktorého sa definitívne urovnanie konfliktu na Donbase nepriblížilo. Nedohodlo sa ani odpútanie znepriatelených vojsk pozdĺž celej frontovej línie, bez čoho nemožno dosiahnuť trvalé prímerie. A miesto zakotvenia autonómie Donbasu v ukrajinskej ústave, čo je pre Moskvu kľúčová politická otázka, možno očakávať len predĺženie platnosti ukrajinského zákona o osobitnom postavení povstalcami ovládanej časti Donbasu. Za jediný nesporný úspech možno podľa denníka pokladať len súhlas s výmenou zajatcov.

Denník Ukrajinska pravda označuje summit za Zelenského víťazstvo – už len preto, že sa napriek očakávaniam nestal Putinovou ľahkou korisťou, ani sa v Paríži nedostal do situácie „sám proti všetkým“, aj vďaka správam o útokoch ruských hackerov na Macrona a o vražde v Berlíne pripisovanej ruským tajným službám. Trom protivníkom tak nakoniec musel čeliť Putin.

„Plného víťazstva sa v Paríži nedosiahlo, ale nie je to ani porážka. A bolo by naivné čakať, že pri prvej schôdzke s Putinom sa roztopí ľad v zásadných otázkach,“ napísal komentátor ukrajinského denníka. Bol to podľa neho prezident a jeho tím, kto vyvolal prehnané očakávania, že Putin ustúpi v spore o kontrolu hraníc, vzdá sa bábkových takzvaných povstaleckých republík a stiahne svoju armádu z okupovaného Donbasu.

Prvé osobné stretnutie Putina a Zelenského podľa ruského ekonomického denníka Vedomosti ani neviedlo k prelomu v rokovaniach o dodávkach a preprave ruského zemného plynu cez Ukrajinu do Európy po Novom roku, keď vyprší súčasná dohoda. „Dohodli sme sa, že sa budeme ďalej dohovárať,“ povedal po rokovaniach šéf ukrajinskej energetickej spoločnosti Naftogaz Jurij Vitrenko.