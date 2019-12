Psychológ o strelcovi z Ostravy: Pochopil, že prekročil všetky hranice

Čo doženie človeka k tomu, aby zobral zbraň a išiel strieľať na nevinných pacientov v nemocničnej čakárni?

Zrejme je za tým duševné ochorenie, ktoré vyvoláva nečakané, extrémne agresívne správanie. Môže ísť o poruchu myslenia a cítenia pod vplyvom psychotických atakov.

Hovorí sa o dvoch možných príčinách útoku. Prvou je, že v tej nemocnici mu pri pôrode zomrelo dieťa. Podľa iných si vzal do hlavy, že je ťažko chorý a lekári mu celé mesiace nevedeli pomôcť. Ktorá verzia je pravdepodobnejšia?

Do úvahy prichádza jedna aj druhá alternatíva. Mohol rozmýšľať tak, že keď už má zomrieť on, je mu jedno, či zomrú aj druhí. Jednoznačne mal pocit, že mu iní ubližujú, sú proti nemu a nechcú mu vyhovieť.

Klinický psychológ Jindřich Cupák

Nemôže byť za tým pomsta?

To skôr v prípade, ak mu v nemocnici naozaj zomrelo dieťa. Celkovo sa mi však nezdá, že by v tejto súvislosti išlo o pomstu. Ten podnet by tam bol minimálny. Vyzerá to tak, že ten človek úplne vybočil zo svojho doterajšieho života. Prikláňam sa k tomu, že ide o psychózu.

Hypochondriu vylučujete?

O tom, že by takáto diagnóza viedla k psychotickej dekompenzácii, čiže závažnému duševnému ochoreniu, by som počul prvýkrát.

Prečo ten muž strieľal na ľudí, ktorých vlastne ani nepoznal?

To, že vystúpil takto nediferencovane a nezainteresovane likvidoval cudzích ľudí, len podčiarkuje jeho duševný stav.

Svojim obetiam vraj strieľal z bezprostrednej blízkosti do hlavy a hrude. Naznačuje to, podľa vás, že od začiatku bol rozhodnutý svoj čin dohnať do takého strašného konca?

Keď konal takto chladnokrvne, muselo byť za tým pevné rozhodnutie. Je to o to hrozivejšie, že v našich končinách nie sme na takýto americký rozmer zvyknutí.

Na úteku pred políciou sám spáchal samovraždu – strelil si do hlavy. Čo mohlo byť za jeho rozhodnutím? Uvedomil si, čo urobil?

To vyústenie by som videl ako náznak, že svoje správanie nepovažoval za normálne. Pochopil, že prekročil všetky hranice a potreboval sa zbaviť následkov svojho konania. Zvolil teda pred nimi takýto únik.

Aký to môže mať dosah na ľudí, ktorí jeho besnenie prežili?

Nastupuje posttraumatická a stresová porucha. Môže ísť o krátkodobú, ale aj dlhšie trvajúcu reakciu. Keď človek vidí, ako niekoho pripravia o život, je to duševný úraz. Takéto útoky určite vyvolávajú panickú reakciu, ale o davovej psychóze by som nehovoril. Strach je v takomto prípade samozrejmosťou.

Je u nich potrebná pomoc psychológov?

Jednoznačne a čím skôr je poskytnutá, tým menšie sú následky. Vďaka odborníkom to môže zostať len na úrovni posttraumatickej reakcie a neprejde to do poruchy.