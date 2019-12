Zabíjala v Ostrave hypochondrická depresia?

Kolegovia z práce i susedia si ho pamätajú ako pohodového a milého človeka, zanieteného športovca. Čo sa muselo udiať, že sa z neho zrazu stal masový vrah?

Polícia ho ešte v utorok označila za tichého strelca. Dodala, že síce má predstavu o motíve jeho činu, ale pracovné hypotézy naďalej preveruje a predbežne o nich nechce informovať. Český premiér Andrej Babiš naznačil viac, keď prezradil, že páchateľ sa liečil v nemocnici. "Zisťuje sa, či pre jeho zdravotný stav nastala nejaká reakcia a zmenila sa mu psychika, ale zatiaľ sú to špekulácie,“ konštatoval.

Podľa serveru Seznam sa Vitásek liečil v ostravskej nemocnici na hematoonkológii. "Asi pred tromi týždňami bol u nás v nemocnici v Porube jednorazovo vyšetrený v rámci diagnostiky. Išlo o vyšetrenie, ktoré nebolo možné uskutočniť v jeho pôvodnom špecializovanom pracovisku. Tam bol potom odoslaný späť,“ povedal pre Lidové noviny riaditeľ Fakultnej nemocnice Ostrava Jiří Havrlant. Či išlo o hematoonkologické oddelenie, to nechcel komentovať.

O tom, že Vitásek sa cítil v posledných týždňoch nezdravo a mal podozrenie na vážnu chorobu, už v utorok hovoril šéf stavebnej firmy, kde bol zamestnaný. Od polovice októbra do práce prestal chodiť. "Vzal si do hlavy, že je ťažko chorý a že ho nikto nechce liečiť,“ povedal pre český Rádiožurnál Aleš Zygula.

Dva týždne pred útokom Vitásek kontaktoval cez Facebook speváka Davida Stypku. „Vyhľadal ma potom, čo bulvár zverejnil, že dostávam chemoterapiu. Potom mi napísal, že má rovnakú chorobu,“ povedal pre MF DNES Stypka, ktorému diagnostikovali rakovinu pankreasu. Vitásek speváka dokonca žiadal, aby mu rakovinu potvrdil. „Celá naša diskusia bola o tom, že ho nechcú lekári liečiť. Bol labilný, ale nenapadlo mi, že až tak veľmi,“ doplnil Stypka a na Facebooku ešte spomenul strašný „pocit, keď si štrnásť dní píšete na messengeri s človekom, čo sa s vami nejako stotožňuje, a on potom zastrelí veľa ľudí a nakoniec seba…“

"Bol presvedčený, že má rakovinu,“ povedala pre Deník o Vitáskovi jedna z jeho susediek. "Potom išiel na nejaké testy, ktoré ale nič z toho nepotvrdili. Bol úplne zdravý. On však tomu neveril. Myslel si, že na neho niečo hrajú a nechcú ho liečiť. Údajne sa nechal počuť, že to tak nenechá. V poslednom čase na tom nebol psychicky dobre,“ dodala.

Známy český psychiater Jan Cimický si nemyslí, že Vitásek bol zdravý. Podľa neho zrejme trpel nebezpečnou, žiaľ, včas nerozpoznanou hypochondrickou depresiou. "Tá vedie ľudí k tomu, že si myslia, že sú nevyliečiteľne chorí, že majú chorobu, ktorá ich zničí. Veľmi často sa tento stav skončí ich samovraždou a nie je vylúčené, že so sebou vezmú niekoho iného,“ povedal psychiater pre denník Blesk. „Nie je to také časté ochorenie, ale v praxi sa s ním stretávame. Bohužiaľ sa zrejme nepodarilo dostať ho na psychiatriu, aby sa liečil,“ vysvetlil Cimický. "Lekár mu zrejme urobil vyšetrenie, ale nič nenašiel, ďalší lekár tiež nie, on si to ale spracoval tak, že tí ľudia mu možno nechcú povedať pravdu, ako na tom je, alebo že jeho problémy neberú vážne,“ zauvažoval odborník.

Cimický spomenul aj svojho niekdajšieho pacienta, ktorý mal rovnakú diagnózu. "Nakoniec vzal večer sekeru, zabil manželku a dcéru a spáchal samovraždu. Mal predstavu, že ich nakazil chorobou, ktorú má, pritom žiadnu nemal,“ dodal psychiater.

Psychológ Daniel Štrobl pre denník Právo zauvažoval podobne ako Cimický. Podľa neho sa útočník z ostravskej nemocnice možno cítil byť "obeťou systému“ a streľbou do nevinných ľudí sa snažil kompenzovať svoju bezmocnosť.

"Zdá sa, akoby sa cítil byť obeťou zdravotníctva, ktoré ho neliečilo alebo ho neliečilo dobre. Tomu nasvedčuje výpoveď jeho nadriadeného,“ pripomenul Štrobl, podľa ktorého si bezmocnosť mohol kompenzovať skratovým konaním. "Inými slovami: keď zabíjam ľudí, tak sa cítim všelijako, len nie bezmocne. A v tej chvíli sa o mne vie a som v centre pozornosti,“ dodal.